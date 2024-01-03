張敬軒《叱咤》唱歌多過姜濤　森美親自解畫

藝人森美、馮盈盈、周吉佩及支嚳儀等今晚（3日）出席節目《Home即是識》錄影探班，有份擔任《叱咤》頒獎禮司儀的森美，提到姜濤當晚憑《濤》奪得「叱咤十大歌曲」及「我最喜愛歌曲大獎」兩個獎，他致詞時更邀請梁業（肥仔）上台跳舞，但最後卻未有再上台唱歌，司儀森美便直接宣布頒獎禮已結束，事後有網民質疑為何姜濤只唱2次歌，反而張敬軒唱了3次。

森美解釋：「我哋獎項有兩種，一種係歌曲獎，另一種係歌手獎，咁如果歌曲獎之前已經攞咗，嗰首歌就唔會再唱多次，就好似姜濤嘅情況，因為佢攞嘅係歌曲獎，後尾我最喜愛都係歌曲獎，咁所以都係唔會再唱，呢個情況就唔係今年先至發生嘅，中間再唱多次因為佢要拉票；而張敬軒攞嘅係「人獎」，「至尊歌曲大獎」係播放率最高嘅獎，咁佢就冇嗰首歌攞獎，就係個人攞獎，所以佢就揀咗首歌唱，佢再攞「我最喜愛的男歌手」又係人獎，又要唱一隻，咁所以我哋叫呢啲做人獎，就可以唱兩次，不過張敬軒上年只派一首歌，仲有幾個嘅Version，因為佢係「人獎」嘅關係就可以再唱多次。」

另外，周吉佩直認是住家男人，最愛做家務，更自豪做得叻過太太，他說：「我特別鍾意拖地同洗碗，又會將唔同顏色嘅衫分類，做家務又可以減壓，同埋由個女出世開始，餵奶、換片我都會做。」