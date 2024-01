雲浩影Deep V長裙瞓身賣大包　透視裝搶盡眼球

叱咤頒獎禮日前曲終人散,作為年度樂壇盛事,一眾歌手都悉心打扮出席,例如身穿中門大開款黑色短裙的嘉欣9896、露肩開叉裙的李幸倪、透視裝透黑Bra的陳凱詠,劉君冬更心口開窿露南北半球,認真搏命。不過一山還有一山高,原來還有漏網之魚,當晚以全黑打扮現身的歌手雲浩影(Cloud),雖然上台時身披黑色毛毛大衣,不過鏡頭下仍隱約看到她內裏的大Deep V連身裙,但實情是禾稈冚珍珠。Cloud在社交網晒相並寫道:「Should I try something cool in 2024?」,照片中Cloud將外套拿掉,從正面看清楚見到長裙心口位置非常清涼,殊不知從側面看更厲害!原來裙的兩側是全See through設計,立即令人聯想到藝人馮盈盈出席2018年台慶紅地氈一幕,以兩側透視晚裝現身更真空上陣,性感程度爆燈!未知Cloud是否也真空上陣呢?同樣以透視裝現身叱咤的歌手陳凱詠留言:「Omg gum sexy ga meh i didn’t know!!!」粉絲則留言大讚:「靚到爆!」、「淡淡然掠過神秘又美麗。」、「有啲Cool,著多件衫保暖。」、「阿媽Mode:著件外套遮住!」