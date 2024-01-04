【是日通勝】

農曆十一月廿三

癸卯年 甲子月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：平道、飾垣

忌：交易、理髮、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：淺黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

金牛座：運氣好得令別人羨慕，切記不要得意忘形！

雙子座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

巨蟹座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

獅子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天秤座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

天蠍座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

人馬座：運勢一般，行事忌操之過急，欲速則不達。

山羊座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

水瓶座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙魚座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）雞 易破財

鼠：脾氣差，任何小事都會讓你感到生氣。

牛：心態要正面，勿因一時受挫而失信心。

虎：保持心平氣和，要尊重身邊人的想法。

兔：易有腸胃問題，別吃過多刺激性食物。

龍：做事得心應手，但要提防豬隊友拖累。

蛇：財運不錯，若有投資打算，不妨一試。

馬：心大心細，今天不宜做任何重大決定。

羊：適宜抽空充實自己，對事業發展有利。

猴：運勢處於中等水平，遇事保持平常心。

雞：是日沖煞，財運不佳，需要量入為出。

狗：處於疲憊狀態，對很多事都不感興趣。

豬：健康欠佳，不能再熬夜，需好好休息。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

兩極對掉

南北極對掉是指地球的南極和北極位置發生變化，而風水是一種玄學，強調人類生活和自然環境之間的關係，究竟南北極對掉會否對風水產生影響？

首先，對於風水來說，南北極對掉的影響是不大的。風水主要關注地理環境的氣場，包括山脈、河流、湖泊等自然環境對人類生活的影響。雖然南北極的位置變化會對地球磁場的分布產生影響，但對於風水的影響非常有限。

由於風水強調的是人與自然之間的和諧關係，而南北極對掉是一個自然現象，人無法為所欲為地改變它，所以南北極對掉與風水理論是相互獨立的。

不過，風水理論中有一個重要概念叫「天人合一」，強調人類和自然環境之間的互動和關聯。南北極對掉的變化可能會影響全球的氣候和環境，進而對人類生活產生間接影響。如果這種影響造成特定地區的氣場產生影響，就有可能對風水產生影響。但是，這種影響的具體情況還需要進一步的研究和觀察。