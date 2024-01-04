群星自爆未入行前最討厭的工作　尊尼特普珍妮花電話傳銷煩死人

好多荷里活巨星喺未入行前都做過好多古靈精怪嘅工作，而佢哋都曾經公開談論過並直言好憎自己份工！

視帝成人電影片場工作

憑美國劇集《廣告狂人》（Mad Men）走紅的Jon Hamm未加入演藝界之前原來曾在成人電影界工作過，不過佢唔係做男優而係喺服裝部工作，Jon曾受訪時批評份工令佢好沮喪：「當時我真係好慘，同隊crew一樣朝7晚7工作。我肯定喺洛杉磯仲有好多工差過呢個，不過呢個都唔好差。仲要唔係好多錢，但始終都算有收入。」

性感女神為搵食扮蕉？

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）未入行前曾喺飲品店賣沙冰，而佢為咗宣傳更為店舖扮巨型香蕉。美瑾曾表示：「我冇得避，套服裝上有一個大窿，等每個人都能夠睇到我臉。我學校裡嘅朋友都會開車嚟串我侮辱我！」

狼人做小丑

憑超級英雄「狼人」一角紅到依家嘅澳洲男星曉積文（Hugh Jackman），未入行前曾經為糊口而喺小朋友派對上扮小丑。佢曾經形容那份工係佢個人「最難捱嘅工作」，亦係佢最難搵嘅50美元工資！

萬人迷都做過cold call工作

「傳銷電話」（cold call）相信大家都接過唔少，原來有兩位影壇巨星尊尼特普（Johnny Depp）同珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）未入行前都做過呢份工作！

尊尼特普曾受訪時自爆未入行前曾做過傳銷工作賣筆，尊尼講當時嘅苦況：「我透過電話賣筆，每次都打畀啲陌生人然後老作自己個名以你可以獲鐘或到大溪地旅遊嚟吸引佢哋唔好即時收線。」雖然份工好難頂，但佢都表示那份工係佢接觸演技嘅初經驗。

至於珍妮花，佢亦曾經做過電話傳銷工作。同尊尼一樣都同樣唔如意：「感謝主好彩只係兩星期工作，好難頂。傳銷過程中煩到好多人，我亦好難收，不停咁同人講對唔住然後收線。」