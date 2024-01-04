Edan失落「我最喜愛」獎　深夜撩粉絲廢噏

近日忙於本月演唱會的男圑MIRROR日前齊集「叱咤樂壇頒獎禮」，但12子中只有姜濤及Ian有獎，其餘10子擔當「戥人高興」角色，Edan得知不少「爵屎」（Edan粉絲）擔心他「食白果」而失落，即使頒獎禮完後再返到家已是凌晨2時許，依然開直播跟「爵屎」吹水，連跟他在電視劇《社內相親》中成一對的「映書」沈殷怡、還有隊友Jeremy、《膠戰》成員Hillary及經理人花姐都有上線。

Edan以「超級廢up」形象直播主題，不時「撩」鼻的他透露早前患甲型流感，因一直未愈而戒食，但終於在頒獎禮慶功宴上大解放，食勻燒賣、魚蛋、雪糕及橙汁，所以直播時期間都有幾聲咳。進入正題，他又沒有因《E先生愛人執照》失落「我最喜愛的歌曲」獎而失望，反而覺得開心：「入到五強，有得上台表演已經好開心，多謝大家努力推到我入五強，多謝大家。」

他又話抱住睇騷心態出席頒獎禮，睇得好開心又好Enjoy，更為得獎歌手高興，又視為「叱咤頒獎禮為叉電機」：「見到人哋幾叻，做得幾好努力，激勵自己努力啲，試吓可以做乜，唱好啲（歌），好好鼓勵（自己），睇完騷即刻覺得充滿力量，希望唔好聽日唔記得呢種感覺。」

Edan透露演唱會中不會騷腹肌，但有一Part要運用聲線，同時因是團體演唱會，所以壓力不算太大。民追問Edan有冇拍拖？佢都大方回應：「冇呀，單身！「廢up」近半小時，Edan才肯下線再沖涼瞓覺。