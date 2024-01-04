拯救熊貓眼　趕走憔悴感

經過幾日的放縱，你的黑眼圈同眼袋是不是愈來愈嚴重，看起來就像熊貓一樣。素顏時顯得面容憔悴，沒有精神，畫了妝之後，也始終有烏黑色的陰影存在，妝容不夠乾淨。那就一定要嘗試一下以下的黑眼圈遮法，還你一雙明眸亮眼！

Step1.校正顏色

要遮好黑眼圈，首先要選對遮瑕產品的顏色。通常，我們的黑眼圈都是帶青色的，因此可以選用橘調且接近膚色明度的遮瑕，例如膚橘色的遮瑕液，或者是有多種顏色的遮瑕盤。由於冬天氣溫低，可以先用手指的溫度將遮瑕膏表層揉一揉，然後在手臂上控制一下用量，直接用無名指輕輕按壓眼皮下青黑色的部位，小量多次的疊加，直到無論從哪個角度看，眼皮下的膚色與周圍的膚色相接近即可。如果沒有橘色的遮瑕產品，也可以講橘調唇膏和遮瑕產品混合，效果差不多。

Step2.粉底液

進行完黑眼圈校色後，眼下可能會有點輕微發橘，此時只需按平時步驟正常地上粉底液即可，不過要留意，黑眼圈的部位輕拍就好，避免用力過度將遮瑕產品帶走。如果你只是有輕微黑眼圈，並沒有眼袋的問題，那麽可以用碎粉進行眼部定妝，防止卡紋。

Step3.提亮淚溝

解決黑眼圈的色沉後，需要用膏狀高光和啞光高光粉應對結構性問題的眼袋，通過光感弱化眼袋。此時，需要一把精細的遮瑕掃，沾取小量膏狀高光，然後直視鏡子，先將其按壓在淚溝最深的的地方，慢慢地暈染邊緣，基本提亮2至3遍，眼下就變得平整。最後再用接近膚色的啞光高光提亮整個眼下，但要避開臥蠶處，就能得到一個飽滿的面中。