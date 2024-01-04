楊安妮患病去年做手術後仍有後遺症呻影響表現

由《全民造星IV》出道的歌手楊安妮(Win Win)，跳唱了得，去年驚爆身體亮起紅燈，自爆患上肺動靜脈瘤，屬先天性疾病，並已接受手術，踏入新一年，她在社交網分享患病的經歷，手術前後過程相當驚嚇，她表示：「由十月開始，每晚都咳一大灘血，咳了足足一個月，感覺很灰，有段時間無力感好重，冇辦法好好的睡覺，甚至有好多日都係坐喺度瞓，影響了日常生活，所以決定要做手術。」

然而手術後的後遺症好大，傷口內外都很痛，去廁所和說話又會喘氣，最恐怖是「呼完氣唔記得吸氣。」她表示患病期間應該是人生最痛苦的一段時間，不過開心是擺脫了多年的先天性疾病，算是2023最難忘的經歷。透露這兩個星期康復了七八成，精神不錯，但未敢有太大郁動，甚至拉筋也不敢，「遺憾最近無得盡100%嘅力去表演，對大家造成不便，好對不起人，2024只想身體健康，快點康復，變番以前咁，雖然應該有排，新一年要重新開始。」Win Win性格樂觀，表示聽說做完手術後會得到重生，戲言自己現在是「新人類」，「所以我要重新練爆體能，練番肺活量，重新跳舞，重新唱歌，YEAH！祝大家身體健康！」