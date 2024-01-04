徇眾要求！東瀛遊加推惠州山姆超市掃貨2天團應市

【營業資訊】最近香港最熱門話題，莫過於港人大舉到深圳玩樂消費，就連深圳團亦大收旺場。東瀛遊執行董事禤國全表示：「近期港人北上愈趨盛行，加上山姆掃貨潮，市民預備辦年貨，自上星期推深圳山姆超市團僅數天，已超過3,000位客人報名，1月份每日開兩團、合共超過 50 團成行出發 ，接近全額爆滿，因接獲大量客人查詢1月急切需要辦年貨，徇眾要求再度加推1月出發惠州2天山姆掃貨團，同樣以$429 超低價發售。」

他指旅行團最大亮點是會為團友送贈會員卡：「是次乘勢設計另一全新的惠州山姆超市2天團，主打食足 3 餐兼包一年山姆會藉會員卡（每兩位團友將可獲一張），免卻繁瑣辦理過程，如客人已擁有山姆會員證，每位團費可再減$150。旅行團會提供專車直達超市，行程中購物時間已預留半日或以上，方便團友血拼掃貨。」

禤續指為迎合市場氣氛，會持續發展其他大灣區觀光以及方便客人購物的短線遊，他補充：「繼深圳之後、惠州相信亦是港人喜愛之旅遊熱點，以經濟實惠的價格吸客，性價比較客人自己去更為划算 。」

全新推出：

超大型超市【山姆會員商店】惠州純玩2天（GSZT02）

- 重本包 2 人一張一年會籍會員卡

- 春の戀花～暢遊打卡熱點「田園花海」

- 入住 【惠州博羅夢尚度假酒店】

- 品嘗海鮮肥牛自助火鍋、粵東客家三寶宴及酒店自助早餐

1月至3月逢星期二、四、六、日出發

團費：$429起

農曆年出發：2月8至17日

團費：$789

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超大型超市【山姆會員商店】（深圳最大旗艦店）東莞、深圳純玩2天（GSZS02）

- 重本包2人一張一年會籍會員卡

- 入住東莞約400呎【蜂寶泰然大飯店】

- 暢遊打卡熱點：松山湖八景之首「松湖煙雨」欣賞落羽彬、嶺南「小麗江」【西溪古村】

1月6至31日

團費：$429起

農曆年成團出發：2月11及12日

團費：$699

3月逢星期二、四、六、日

出發團費：$429起

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超大型超市【山姆會員商店】（深圳最大旗艦店）東莞、深圳純玩3天（GSZS03）

- 重本包2人一張一年會籍會員卡

- 連續2晚入住東莞約400呎【蜂寶泰然大飯店】

- 暢遊打卡熱點:細村農貿綜合市集、嶺南「小麗江」【西溪古村】、大嶺山森林公園【觀音寺】

1月至3月逢星期三、五、六、日出發

團費：$529起

農曆年成團出發：2月10日

團費：$899