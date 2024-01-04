地道風味　小菜小食樣樣齊

香港是個多元飲食的社會，除有來自世界各地的菜式，講到最受歡迎，還是地道的風味，無論是高質小炒、點心和湯水，又或是街頭小食和甜點，都令人回味不已。

人氣點心小炒

中國菜系繁多，講到港人最愛最地道的首選廣東風味的粵菜，香港JW萬豪酒店The Lounge於2024年1月推出限定廣東風味自助午餐。內裏有多款港式點心、小炒等地道美食，客人可先用一盅姬松茸蟲草花燉花膠暖胃，然後開始美食之旅，愛一盅兩件的可以揀蒸蝦餃、鮮蝦鹹水角及XO醬炒腸粉等點心，惹味的熱葷菜式有椒鹽大蝦、酥炸龍躉球、羊肚菌薯仔燜排骨和上湯杞子浸勝瓜等選擇，主食有鮑魚雞粒冬菇燜飯和韭王銀芽肉片煎米粉等，每款都鑊氣十足。餐廳亦有2個招牌美食專櫃，讓客人自製沙律和揀選即煮麵食，最後再加甜點和雪糕等，夠晒滿足。

升級街頭之選

要數香港的街頭小食，魚蛋、燒賣、碗仔翅和雞蛋仔等應有盡有，唔想咁凍在街外食風，也可選擇到旺角小點角落Bite by Bite開設的新分店「掃街」。小店以金屬、幻彩鋼、瓦磚塊等工業風融入香港橫街窄巷街景元素設計，客人可以一邊歎港式小食，一邊欣賞。極吸引的全日自由選組合套餐，可以從30款美食甜品中自由選擇喜愛的組合。人氣的夾心雞蛋仔有16款口味，除有小山園抹茶軟心忌廉、杧杧西米露和金時抹茶麻糬等，還有全新的D24榴槤芝士、紅棗黑糖薑、小時候黑森和蛋撻三點三等選擇。店子亦特設27款追加配料，可以讓大家作創意配搭，打造個人化的升級雞蛋仔。另外，小食就有新出的慢煮麻辣牛肉溫泉蛋菠蘿包和提拉米蘇罐罐，風味亦相當特別。