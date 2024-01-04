「深」入山海專列　4站打卡熱點

深圳地鐵8號線二期最近正式開通，這條能直達大小梅沙海濱景點的地鐵新路線，由於其穿山跨海的特徵，故被網民稱為「山海專列」。新增的4個車站不但各具特色，沿途更有不少打卡點，包括「天空之城」雲海廣場、「醫肚勝地」鹽港夜市、「購物熱點」8號倉奧特萊斯，加上被譽為「深圳盡頭」的背仔角燈塔，絕對能讓大家樂而忘返。

新站開通 車程減半

深圳地鐵8號線二期接通現有2號線、8號線的鹽田路站，新增鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4個站點，全長8.01公里，最高時速達每小時80公里，全程約12分鐘。開通後從羅湖站出發至小梅沙站，包括轉車全程只需1小時即達海邊，較搭巴士足足縮短了一半時間。4個新站均貫徹海洋元素，例如鴻安圍站有深海魚櫥窗、鹽田墟站加入橙藍色貝殼造型柱、小梅沙有七彩珊瑚藝術擺設等。當中大海沙站最具特色，採用主題公園式設計，藍白色調配以巨型鯨魚背景牆，出入口更激似鯨魚嘴，甫開通已成為打卡勝地。

鴻安圍站 登上白色郵輪

距鴻安圍站只有30分鐘車程的雲海廣場被譽為內地「天空之城」，這個位於海拔380米的白色建築物其實是雲海公園的森林服務站，外觀恍如一艘白色郵輪。佔地800平方米樓高三層，內有觀景台、咖啡店及圖書館等。天氣好的話可360度俯瞰鹽田區、三洲塘水庫等山海景色，大霧天則會被雲海包圍，宛如仙境。從鴻安圍站步行8分鐘有很受女士歡迎的「小饞貓美食屋」，提供各種小吃茶點，當中爆珠梨湯由雪梨、雪耳與紅棗煲製而成，是冬日滋潤之選。

鹽田墟站 夜市觀景醫肚

去到鹽田，很多人都會去鹽田海鮮街，但近期最Hit「醫肚」勝地是鹽港夜市。它位於鹽田高級中學附近，山上有免費停車位，從車站驅車15分鐘可達。這個山頂夜市設有觀景台，能夠俯瞰鹽田港全景，海港碼頭、貨櫃盡收眼底。夜市有30多個小食攤檔，燒烤、拉麵、茶飲、咖啡與精釀啤酒應有盡有，每天晚上6至8點是人流高峰期，備有露營椅供大家用餐。夜市以外，距車站步程約13分鐘的煙墩山國際友好公園也值得遊覽，內有一條海濱棧道觀景，另有一個海格力斯燈塔，讓人感受異國風情。

大梅沙站 Outlet瘋狂購物

8號倉奧特萊斯是大梅沙知名的Outlet，距離車站C出口只有30米，行過去可謂超級就腳。購物中心總面積達4萬平方米，樓高5層彙集了100多個國際品牌，由嬰兒到成人服裝用品都有，部分折扣更由一折起，各位定必買到心頭好。此外，這處亦有多間食肆進駐，還有兒童專區及戶外休憩區，而仿羅馬建築群及裝飾布置也很適合打卡。離地鐵站約100米的大梅沙海濱公園，提供降傘、風帆、水上電單車等水上活動，天氣冷不想下水的話，也可沿19.5公里長的海濱棧道觀看無敵海景，情侶們更可到著名景點「天長地久石」合照呢！

小梅沙站 到訪深圳盡頭

背仔角燈塔位處鹽田區的大鵬灣西北側的一個岬角上，由於朝向一望無際的大海，因此被稱為「深圳的盡頭」。可從小梅沙站駕車到燈塔附近的背仔角驛站，車程約需14分鐘，之後沿着小梅沙海濱棧道便可到達。燈塔建於1906年，屬深圳最古老的燈塔之一，紅白相間在碧海藍天襯托下分外搶眼。特別一提，小梅沙全新的海洋世界將於今年5月開幕，總面積達13.2萬平方米，集合極地館、熱帶館、鯨豚館、海獅館、青藍洞大廳五大展區，而小梅沙海濱公園、小梅沙疊翠湖郊野公園翻新後也將於5月開放。