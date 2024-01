鮮娛糧｜劉溫馨疑真空上陣　露深坑冧林正峰？

無綫小花新人輩出,曾與上位小生林正峰傳緋聞,除游嘉欣外,還有前港姐劉溫馨(Virginia)。踏入新一年,Virginia即以一輯真空性感相,率先為其打響頭炮,引起不少網民熱討。

因於《白色強人2》中飾演「張庭」而為人認識的Virginia,不時上載泳衣相至社交網大派福利,日前她於個人社交網上載一輯真空露腰小背心相,不但露出渾圓波邊,胸前DEEP V更低至落胃,再加上背鏡微側身的姿勢,將美好身段表露無遺,鄧伊婷、張名雅、姜麗文、蘇民峰等好友均紛紛留言大讚,網民留下心心眼之餘更表示:「接近頂級」、「性感女神」。另外耐人尋味嘅,仲有劉溫韾嘅留言「Self love.You'll never be too much, for the right person.」,中文意思係「自愛。為了對的人,永遠不會太過分」,有網民就話劉溫馨咁做係宣示主權,向游嘉欣挑機。

Virginia大行微性感,似乎幾深得觀眾心,而以下這位視后竟敢公然發惡,完全不怕被人說閒話,她便是現年44歲的楊茜堯。

事源有網民於廣州一間百貨商場內巧遇楊茜堯,驚見她面無表情且微微抬起下巴,與女店員面對面,有點似是發惡的模樣,網民便即時拍下兼放上網,不少網民看到相片後均紛紛表示:「感覺下一秒佢就要冚個店員一巴掌啦」,更有網民貼上楊茜堯於《宮心計》中姚金鈴的相片,十分爆笑。其實楊茜堯只是正在為新劇《黑色月光》進行拍攝,並非存心為難店員。