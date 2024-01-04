衛詩雅學破地獄　屋企練劍險破相

英皇電影《破．地獄》演員衛詩雅（Michelle）與周家怡在大埔為新片進行開鏡拜神儀式。Michelle為角色除了將留了多年的長髮剪短外，更花了半年多時間跟師傅學習破地獄儀式：「都難，要撒溪錢、練劍花、劍上面有火、又要自轉加車身公轉，仲要跳過火堆。」她在家中練劍時更幾乎破相：「拋劍嘅時候，把劍向住塊面插嚟落，好彩劏到只係割到手流血，唔係塊面就會留疤。」笑問Michelle戲中是否好似今日打扮穿上6寸高踭鞋破地獄？周家怡即取笑說：「咁樣會拗柴喎。」Michelle笑言學習破地獄後將來可以多一項工作搵外快。

Michelle透露今次的角色相當火爆，經常鬧人，連許冠文也照鬧，情緒火爆令她收工回家也睡不羊着，面部出紅點，更甚是被導演「糟質」：「今次另一個突破係第一次拍戲素顏上陣，唔可以化妝，導演仲成問我係咪有化妝，咁我本身係咁靚、天生麗質吖嘛，導演話咁要化醜佢，加啲黑眼圈、加啲皺紋。」

事隔4年再拍戲的「冷面笑匠」許冠文戲中開設棺材鋪，大讚講生死的劇本冇得頂：「劇本除咗笑亦好有意思，香港人依家叻到，淨係氹佢哋笑唔得，要有sense。裏面我做棺材鋪，講人生係咩嚟，所有執著要點應付呢，好有意思。」問到4年後再拍戲可習慣﹖他說：「做演員就駕輕就熟，挑戰緊個體能，要企喺度十幾個鐘，依傢幾弗吓。喺香港電影見到我都開心，老人家都得囉，大家冇聲出，都要搏命。」

近年電影市道低迷，許冠文希望香港電影可以再發揚光大，覺得需要有香港原創題材，才能吸引全世界欣賞，他說：「破地獄係一個喪禮儀式，係好香港、好地道嘅原創故事。大陸有佢哋生活方式，佢哋都享往香港有咩特別，想睇唔一定係明星，要睇有咩特別，呢套有呀，佢哋會睇得好開心。」