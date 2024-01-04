陳淑芬獲頒發藝術推廣嘉許狀　入行紀念展分享50年經驗

資深製作人陳淑芬（陳太）自1973年一直在音樂、經紀人、版權、演唱會及音樂劇等不同板塊貢獻達五十年之久，陳太在整個行業內的良好口碑，以及優異成績亦得到來自各方的認可。早前首屆「文化體育及旅遊局局長嘉許計劃」中，陳太榮獲頒發嘉許狀，以表揚她一直以來竭力推動文化藝術及創意產業發展的出色表現。

陳太在得到今次的嘉許後表示：「非常高興依五十年為演出娛樂行業的付出得到廣泛嘅認同，相信依個嘉許狀同之前《繼續寵愛．張國榮紀念展》反應熱烈有莫大嘅關係，在此首先要多謝『哥哥』張國榮，同佢由相識到合作都獲益良多，亦都要感謝香港文化博物館從總館長、專項館長至所有工作人員嘅熱誠支持同專業操作，仲有客席策展人張叔平和夏永康嘅積極參與，更要感謝三十七萬多位愛錫張國榮嘅香港市民同海內外專程嚟香港參觀紀念展嘅『哥』迷！真係好感動！」

陳太現正籌備今年3月舉行的《陳淑芬．星星相識50年》連串活動包括紀念展等，屆時她將會和大家一起分享回顧她入行50年的經歷，她曾參與製作的演出項目，以及半世紀以來香港流行音樂文化及演唱會進程。同時為了答謝張國榮歌迷長久以來的支持，陳太已向唐鶴德先生借來更多「哥哥」張國榮的珍藏品，將會在《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》展出，給愛錫張國榮的朋友欣賞。