黎紀君等男友求婚　龐景峰家中動物多如農場

藝人龐景峰（Andrew）與黎紀君（Christy）今日（4日）帶同家中心愛寵物現身香港電台為港台電視31節目《Peter Peter搞邊科2》進行錄影，分享與養寵物的點滴。帶同愛犬Soda及小兔子「三千萬」到場的Andrew，自出世便與動物相處，表示家中寵物種類眾多，笑言快將足夠開農場，幸寵物之間十分有愛，未至於「打大交」，而愛犬Soda平日會陪他跑步，更試過一起參加長跑比賽，他說：「嚟緊我會跑馬拉松，可惜大會唔畀我帶埋Soda一齊跑。」談到他創辦的特技學校，他表示收生情況比預期中理想，有不少學校主動聯絡他，更意外地開拓了其他市場：「有電視台同電影公司搵我幫手做特技指導，之前無綫台慶嘅『吊威吔』部分都係我負責。」笑言意想不到地成就解鎖。

至於帶同3歲貴婦狗「Blossom」到場的Chrisy，表示男友一直也想飼養金毛尋回犬，但要在港領養到年幼的金毛是非常困難的事：「咁啱平日幫Blossom剪毛嘅姐姐通知我有一個狗主棄養，我同男友即刻接佢返屋企，依家一人負責照顧一隻。」她表示金毛名叫「Rafa」，雖然體形大，但在家中非常乖，相反Blossom則十分活躍，又讚男友相當有愛心，望著他照顧Rafa時已幻想到他將來是一個好爸爸，問到何時與男友拉埋天窗生小朋友？她笑言自己已Ready：「睇佢幾時求婚囉，我又未至於急到要做主動，哈哈！」