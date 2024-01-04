張敬軒想認做仔　Tyson Yoshi：有咁嘅老竇唔拘

歌手張敬軒（軒仔）今日（4日）以睡衣打扮現身品牌活動，他表示昨日睡了一天回氣後，明天又要舉行最後4場演唱會。講到他將大搞萬人生日會，他透露細節：「個場地冇咁大，要分兩場舉行，每場5千人，會過大海，免費入場，我個歌迷會2019年成立，都未搞過官方聚會，嚟緊係第一個，預計要花7位數。（你好錫歌迷？）其實都係佢哋嘅會費，我再補貼吓，歌迷都要貼錢，因為有啲人要搭船，有啲外國歌迷要搭飛機。」問到他獲我最喜愛的男歌手獎，是否會找數穿泳裝？他大方說：「生日會當日我就會着泳衣，我準備好，唔係唔着呀！至於當日嘅Dress Code係生果。（咁你係咩生果？）我會着到成條香蕉咁。入面係雪白無瑕。」

另外，軒仔稱完成演唱會後，將接受一個聲帶療程：「因為我有哮喘，經常用哮喘噴劑會令把聲沙，所以要用蒸氣蒸個喉嚨，可以令條氣順啲，把聲滑啲，但做完個療程，有段時間把聲會沙啞，所以唔可接有聲嘅工作。」軒仔有感自己想要的東西要自己爭取，他希望新一年多拍廣告，並為自己定下小目標：「我想跟Tyson Yoshi做健身，但又唔使練到好似佢咁波濤洶湧，今日品牌叫我着呢啲衫，我都有少少心理關口要過，尤其企喺Tyson隔離。」他大讚Tyson乖仔，知道他吃杯麵做消夜便自動請纓說要煮健身餐給他，笑言想認對方做仔。

同場，歌手Tyson Yoshi獲張敬軒大讚乖仔，想認他做仔，Tyson笑言：「有咁嘅老竇唔拘。爹哋我無零用錢！」另外，講到他在吒咤頒獎禮當日波濤洶湧成焦點，他稱當日頒獎禮前一小時才決定戰衣：「造型師畀件衫我睇嘅時候，我見到係吊帶，我問係咪玩嘢，佢堅持話係男裝，當日我要舉起雙手，搵人幫我拉件衫落嚟，但着埋件西裝又覺得OK，如果連西裝都唔着就太誇張。」對於當晚頒獎禮中未有獲獎，Tyson稱未有失望：「我預咗，冇期望就冇失望，我主要係想證魏浚笙攞生力軍男歌手金獎，因為一生人得一次機會。」

張蔓姿與張蔓莎姊妹檔上陣，兩人對合體大感開心，並希望姊妹能在更在不同界別上合作。講到新一年工作大計，張蔓姿透露去年在台灣拍攝的新歌MV，預計今年內推出，並期望今年有更多音樂作品推出。至於張蔓莎除了音樂，她也想拍電影：「以前想挑戰啲好難嘅角色，但依家想拍愛情片。（搵邊個做男主角？）見到Tyson Yoshi喺現場，我想搵佢合作。」