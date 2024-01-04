睇得更多！iPhone 16將加大屏幕？

iPhone的屏幕尺寸已多年沒有改變，最新的iPhone 15系列依然維持在6.1吋及6.7吋，叫喜歡大芒自拍直播的美女卻步。根據網站MacRumors最新消息，今年推出的iPhone 16系列有望改善以上情況，屏幕會擴展0.2吋，其中16 Pro加大至6.3吋，而iPhone 16 Pro Max則會加大至6.9吋，帶來更寬廣的顯示空間。除此之外，有傳iPhone 16將改用Micro Lens技術的OLED屏幕面板，亮度更高、功耗更低，同時電池會加大以提升續航時間。

同場加映︰二合一快充底座

提到iPhone，不少果粉都同時擁有埋Apple Watch及AirPods。Belkin新推出的BoostCharge Pro二合一無線快速充電底座就可同時為以上兩個裝置充電，並獲得Made for MagSafe認証，可為iPhone 12及後續機型提供高達15W的快速充電。它的另一特色是充電板底座可調整0至70度視角，使iPhone可面向用戶，使用FaceTime或StandBy模式時會更加便利。