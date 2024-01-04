周杰倫被爆出軌兼「多人運動」　昆凌發聲明闢謠護夫

台灣天王周杰倫人氣高企，惟樹大招風近日網上流傳其太太昆凌的一個社交平台假帳號，貼文中寫下「周先生，撕掉你虛偽的面具吧，你的完美人設不會隱藏你太久的」，更直指「周先生！你與你那些惡心的朋友們做的惡心事情，真的會覺得不會有真相大白的一天？」還加上hashtag「周杰倫出軌」、「周杰倫多人運動」字樣。結果事件引發出網民熱討。事件持續發酵，為了以正視聽「打假」。昆凌透過社交平台發出聲明闢謠，強調不排除保留法律追訴權利。

聲明內容如下：

關於今日冒充昆凌「HannahQuinlivan」微博帳號，登上微博熱搜的發文內容，此篇為完全偽造昆凌微博帳號之發文，在各社交平台及通訊軟體上散播假消息，提及：「周先生，撕下你虚偽的面具吧，你的完美人設不會隱藏你太久的......。」該文章內容不實、純屬虛構並非昆凌所發。僅此呼籲大家不要輕易相信在網路上流傳的謠言，本公司將保留法律追訴權不肖人士勿再杜撰文章、散播謠言。

另外，周杰倫之前聖誕節在芬蘭到現在於英國拍攝節目《周遊記》都不時遭網民偶遇，日前他於劍橋附近拍攝，期間他停步跟粉絲交流打招呼，相當親民，網民都大讚他又型又NICE，很難相信可以與巨星如此近距離接觸。

不過，網上不時人都留言，指他的髮型很怪，又厚又重的，相當不自然，質疑他是戴假髮。而周杰倫未知是否跟家人周遊列國，吃得、活得開心，引致幸福肥，穿着闊身外套的他，身形比以前更加臃腫，皮膚亦相當浮腫，網民眼見他着奶茶、咖啡經常不離手，都叮囑他不要喝太多呢！