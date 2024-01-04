陳柏宇嚴教粉絲　唔介意做「樂壇家長」

歌手陳柏宇（Jason）去年是豐收年，在《新城勁爆頒獎禮2023》和《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》共拿下3個獎。今晚他擔任慈善晚宴的表演嘉賓，老婆符曉薇陪伴出席晒恩愛，Jason表示第一次攞《叱咤樂壇至尊唱片大獎》，覺得在無計算情況下，做到自己喜歡的音樂，十分美好，自言音樂風格有機會變，不會局限快歌或慢歌。

提到他在頒獎台上，當眾除下隱形牙套然後唱歌，他表示牙齒不齊令牙齒不夠白，一直很想箍牙，戴了隱型牙套兩個月，唱歌時會除下，預計要戴兩年。他表示7日會到多間唱片舖巡舖，想親身答謝粉絲，他說：「工作人員成日話我對fans好惡，我唔係鬧佢哋，但佢哋去唔應該去嘅地方就要鬧，唔返工因為嚟見我，我就鬧死，唔鼓勵。（邊啲地方唔應該去？）好似商場活動，喺高處影就得，唔應該走落嚟地下。（你可以做「樂壇家長」？）都好喎！」Jason尤其對經常見到的粉絲，更加要有規矩，希望引導他們做正確的事。

Dear Jane 獲「叱咤樂壇組合金獎」後，主音Tim即送老婆和外母去旅行，覺得無比較無傷害？他笑謂：「首先Tim有錢囉！」Jason講笑無得用請字，因為老婆本身係有100%權利用錢，呢樣係必然。今次老婆同我講，如果我有獎要去5次日本，無獎就去1次，但無講時限，總之10年內包去5次啦！哈哈！」

另外，有網民投訴不少歌手支持買實體碟，但批評有個別歌手的唱片封套疑過份包裝弄損唱片一事，Jason認為歌手難以做監管的角色：「因為自己收到專輯時，已經入晒盒，唔知道包裝和運送過程係點，但暫時無收到歌迷投訴，我啲歌迷其實好少攞隻碟出嚟，只是收藏，不過如果花咗梗係唔好啦！相信未必影響音質。（向公司反映關注一吓？）要睇實際數字，如果真係好多刮花問題，就真係要正視問題。」