何廣沛直言與「視帝」馬國明陳豪冇得鬥　改為「男配」拉票

無綫今晚開始一連兩晚，於電視城舉行一年一度的員工盆菜宴聯歡，兩晚筵開約300席，既有抽獎表演之餘，今晚更由董事局主席許濤宣布好消息：「見到你哋（員工）今晚㷫烚烚，覺得我要俾啲原因大家再更加㷫烚烚！過去嘅2023年香港經濟，或者我哋從事電視廣播業務嘅，經營都非常困難，但TVB仍然做出非常亮麗嘅成績，得到嘅結果係因為大家有心去做呢件事，㷫烚烚嘅消息亦因此而嚟！雖然無綫財務方面未做到完全翻身，不過我睇到目前嘅成績，令我好有信心2024年係TVB翻身嘅一年，因此我代表董事局決定今年大家有得加薪。」全場聞言起哄歡呼。

身為高層的曾志偉受訪時補充，承諾早前裁員已告一段落：「依家反而唔夠人做嘢，想請番啲年輕人，無論台前幕後都需要，只要係有志者就得！嚟緊呢年我哋有好多綜藝節目、曾勵珍佢哋又會搞好多新劇，加上要同外面合作，真係好多嘢做，要培養多啲新人入行。」

盆菜宴上由吳大強邊吹口琴邊唱歌打響表演環節頭炮，何廣沛緊接上台高歌，至於丁子朗及冼靖峰等幾位「亞洲超星團」學員則以團歌勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。至於有份入圍角逐台慶獎項的劉穎鏇、許文軒及鄧智堅等則獲安排上台拉票。

而拉票時，分別憑劇集《你好，我的大夫》及《破毒強人》，同時入圍角逐「最佳男主角」及「最佳男配角」的何廣沛，竟「捨主揀配」，花了不少唇舌為「男配角」獎拉票，他直言：「因為我真係好鍾意《破》劇呢個角色，喺我接拍嗰刻已經知道難度好高，一句對白都冇、只可以做手語，好多謝監製同編審寫一個咁難度高嘅角色俾我，所以呢套劇我私心好鍾意，奈何我有份參演嘅《新聞女王》人氣勁，所以（最佳劇集）手掌係肉、手背亦都係肉。」

他直言面對馬國明及陳豪這些「強勁對手」，自己明知「點同佢哋鬥？」，所以「最佳男主角」早已打定輸數：「能夠入到最後十強，我已經覺得好恩慰。我自己投咗《破》劇陳豪一票，女主角就梗係投俾「Man姐」佘詩曼啦，基本上佢係全香港人嘅選擇嘛。」廣沛又指今年將與逾百三位演員齊齊首次到澳門出席頒獎禮，聲勢相當浩大，心情亦開始變得緊張。

同場，憑劇集《隱形戰隊》入圍角逐台慶頒獎禮「最佳最佳女配角」的劉穎鏇，同時亦入圍角逐「飛躍進步女藝員」，她直言趁今晚盆菜宴為自己拉票：「其實好想《隱》劇攞「最佳劇集」就真嘅，因為套劇為我嚟講係好大嘅突破，令到好多觀眾認識我，直至到依家出街都仲有人叫我角色名，係好開心嘅一件事。同埋我哋台前幕後係一個大家庭，好想因為攞獎大家可以聚埋一齊慶祝吓。」談到頒獎禮當晚的戰衣，她表示今次與服裝師合作設計繪圖，正在趕製中：「唔話俾大家知食唔性感，但當晚我以藍色打扮登場。（想攞獎唔係應該以sharp醒顏色做配搭嘅咩？）係嘅咩？咁我喺首飾上再花啲功夫囉，唔關事嘅，最緊要靚，哈哈！」

至於2023年成績，她坦言相當滿意：「試咗好多嘢，好似拍咗仲未播出嘅《奪命提示》，同埋我不斷有成長，亦有唔同嘅機會，好滿足。」她又透露媽咪近日飛返香港，故即將到來的農曆新年，能夠一家三口團聚：「我仲諗緊想先請父母出去玩幾日，但地點未定。（去年搵到錢？）又唔算，希望今年可以啦。」

另外，應屆港姐冠軍莊子璇首次參加盆菜宴大感新鮮：「好緊張，因為好多人，自己唔係好認識，又見到同屆嘅港姐。」她指目前大學仍在假期中，至於畢業論文，她一度計劃以實習來取代，不過卻找不到適合工作，相信要開始着手寫論文。

談到被指整容，她大方回應：「我有留意到報道，參選嘅時候都有人講緊啦，可能大家覺得我本身太唔靚，靚咗少少就覺得整容，但冇理由次次都去證明自己冇。（即係冇整容？）冇呀，不過我有留意大家覺得我邊個位唔好睇，就會喺嗰度化妝化多啲，好似大家唔鍾意我個鼻，咁我咪遮瑕遮好啲囉。啲網民話我打鼻翼針，乜有啲咁嘅嘢嘅咩？我真係唔知。（接受唔到微調？）唔夠膽講以後，不過呢個階段唔需要住，仲咁後生。（最唔滿意自己邊個部位？）雙腿，因為唔夠纖瘦，鬼叫我以前玩田徑，有一定嘅肌肉量。」