鹹濕保母 色誘男波士

喺外國，有唔少家庭都會聘請保母，若然請着個性感美女，真係好易搞出事，所以四仔片廠成日借題發揮，就好似今次介紹嘅作品都以保母為題材，唔知邊一套啱你心水呢？

同床齊玩

屋企嚟咗一位經常春光乍洩嘅俏保母，男主人一定好開心，咁女主人又會唔會嬲到震？由Zero Tolerance Films出品嘅《Let's Bang The Babysitter #9》，就話畀大家知事情發展可以好出人意表。影片搵嚟Sage Rabbit、Cherry Kiss、Liz Jordan等脫星孭飛，故事講述呢班俏保母最愛着低胸衫同迷你裙，搞到經常走光，男主人睇到，自然慾火高漲，惟有搵女主人幫手撲火。原來呢對夫妻好耐冇行埋，俏保母嘅出現，令佢哋嘅性生活得到改善，但勢估唔到，呢位女主人喺某個晚上邀請保母嚟個情慾三人行，面對咁過分嘅要求，究竟保母會唔會落疊呢？謎底留畀大家自行揭盅吧！

情不自禁

靚女保母鍾意匿入男主人衣櫃內自娛，如此古怪嘅性癖，正正喺6AM Studios嘅新作《I Touched The Babysitter》入面搵得到。影片由Dahlia Sky、Lexi Bloom、Olivia Wilder同Rilynn扮演鹹濕保母，每當夜深，慾火就會按捺不住，惟有靜雞雞竄入主人房內嘅衣櫃，殊不知開心咗冇幾耐，男主人突然闖入，跟住會發生乜嘢事，相信唔使畫公仔畫出腸吧！片中嘅脫星唔止交足戲，仲有大量特寫鏡頭，絕對係四仔迷唔可以錯過嘅佳作。

衝破枷鎖

當俏保母搭上男主人，往後嘅劇情會發展成點？一般四仔好少觸及，而呢套由Naughty America製作嘅《I Have A Wife #82》，就試圖為大家補遺。故事講述由Valentina Nappi飾演嘅靚女保母一向好色，遇上風流男主人後，夜夜偷歡，結果日久生情，就算面對雙方家人嘅反對，仍決定結成夫婦。有趣嘅劇情鋪排，固然值得一讚，加埋脫星陣容包括Bunny Colby、Savannah Bond等靚女，點可以唔捧場呢？