【是日通勝】

農曆十一月廿四

癸卯年 甲子月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：買田、置業、栽種

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：27、45、34

幸運顏色：米白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

雙子座：愛情陷入弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

巨蟹座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

獅子座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

處女座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

天秤座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

天蠍座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

人馬座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

山羊座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

水瓶座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

雙魚座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）狗 人緣差

鼠：健康運平平，容易感冒，要注意保暖。

牛：工作運上升，趁勢加把勁，易獲佳績。

虎：好人唔怕做，多幫助別人能帶旺財運。

兔：心情差，只想呆在家，讓自己靜一靜。

龍：運勢一般，得財有難度，需節約開支。

蛇：幹勁十足，有機會於職場上發揮所長。

馬：相信自己的能力，事業可更上一層樓。

羊：小心理財，量入為出，避免因小失大。

猴：工作表現受別人拖累，負面情緒爆發。

雞：感覺到另一半的體貼，讓你甜在心頭。

狗：是日沖煞，勿為面子問題得罪另一半。

豬：受壓力與疲勞煎熬，有必要好好休息。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：蛇

屬蛇的朋友，於龍年運程比較好，先恭喜恭喜！有四吉星相照，凶星只有三粒，吉多凶少，是一個有利進取的年份，不利消極的朋友。

太陽吉星，蛇的地支巳火，為太陽臨官得祿之地，也就是太陽吉星到臨本位，其力量加倍大。太陽旺盛而高掛天空，照耀屬蛇本位，所以積極之人有吉星照，消極者失去吉星照。

天喜吉星當然有利肖蛇的朋友，添丁嫁娶利桃花，不用多說。文昌吉星則有利學生哥讀書，開啟學習智慧自然有之。從事文書工作或是簽約的工作，都有文昌吉星關照。天廚吉星，若有屬蛇的家人煮飯，今年的廚藝進步神速，有利家庭和諧。

孤辰凶星，男怕孤辰女怕寡宿，都是指一個人宅在家，姻緣桃花枯竭，孤寡一生之意。有天喜太陽吉星照，多外出，進取心強一些，脫單在龍年，不怕孤辰凶。晦氣凶星容易破財，晦氣是退晦不光明之氣，令人懶散不進取，幸好有太陽吉星解除晦氣。

龍年三殺在巳午未，巳火為劫殺，大忌於家中東南、南、西南動土。三殺方動土與太歲頭上動土都會令運程轉差，縱有吉星照耀，也救不了運程，必須保持心態平靜，才可渡過厄運。