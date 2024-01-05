歡喜冤家互爆秘聞　森美被麥美恩激到爆青筋：豈有此理！

在演藝圈這個大染缸，若能覓得知心好友，實屬難能可貴。繽FUN星網全新節目《真係咁Friend？》邀請到多位圈中知己良朋，笑談初見至今的逸事，盡訴最真摯說話，甚至大爆「小秘密」，揭開藝人們最真實一面。

森美與麥美恩(Mayanne)經常在鏡頭前打打鬧鬧，這對娛樂圈公認的歡喜冤家，將會為《真係咁Friend？》打頭陣。甫開始森美半開玩笑地表示，與Mayanne不能說是老友，而是她的前輩，令Mayanne頓時大感無奈。雖然森美一來就立威，但亦有為對方講好說話，直指鏡頭前的她，與私下絕不一樣，並認為娛樂圈這一行耽誤了她的人生。雖然Mayanne聽見即邊拍掌邊認同對方，但其後因一句說話，卻令森美錯口講麥媽媽的壞話，兩人繼續互寸互片，笑料百出！

為考驗二人的友誼，玄學家唐碧霞及塔羅神Jessica將以測字、星座等不同角度，來評審他們的友情合拍程度，原來在森美的心目中，Mayanne是個未經雕琢的玉石，覺得她是一個可造之材，但當被問到Mayanne能否做鄭裕玲（Do姐）的接棒人時，森美竟難得認真表示：「呢啲都係客套說話」，十分搞笑。

在節目中他們不但重提小儀先為金剛踢走森美，更笑說拍攝《學是學非》時的趣事，並解釋為何會與吳若希等人稱呼森美為「叔叔」。想看森美與Mayanne這對歡喜冤家大放笑彈，記得留意將於1月5日起，每逢周五播出的《真係咁Friend？》，之後雙方會大玩啤牌遊戲、互問Mean爆問題，最後更流露感性一面，Mayanne亦為森美這位亦師亦友的知己，不禁在鏡頭前流淚，大家絕對不容錯過！