姚子羚登台標冷汗　靠好姊妹救急

藝人姚子羚和張振朗現身中環碼頭為無綫新劇《反黑英雄》進行拍攝，他們由早上七時開工，拍至約下午四時半才完結，主要拍攝姚子羚為賣甩張振朗而躲入公廁的場景。

從美國與「胡說八道會」一班好姊妹舉行完兩場演唱會的姚子羚，回港便要匆忙開工拍劇，直言休息不足：「我去美國第一週有啲Jet leg，而且夜晚瞓覺嘅時候滿腦子都係綵排嘅舞步，就算開完演唱會返到去個心情都好亢奮，然後隔一個禮拜又要再去第二個地方開第二場show，所以真係冇乜好好咁休息。」她表示非常滿意演唱會的表現，認為非常難得大家可以抽到時間一齊開騷，亦感謝遠道而來欣賞的觀眾。問到會給整個演唱會幾多分？她說：「第一場會畀70分，第一場大家總會有啲緊張，亦有啲小插曲發生，因為中間突然出現技術性問題，我被安排要出去暖場。而第二場我應該會畀80分，因為已經有經驗，所以多咗信心。」她又謂在第二場開騷前幾日突然有點喉嚨痛，當時綵排已經冒冷汗兼頭暈，但多得好姊妹李施嬅給了她維他命應急。當晚在台上亦進入了忘我狀態，完全忘記了身體上的不適。

談一班好姊妹當中大多已離開無綫。姚子羚指大家都有自己的想法，而自己暫時與無綫仍然有合約在身：「但係無論喺邊間公司，都唔會影響我哋聚埋一齊，就好似今次演唱會咁，公司亦都好支持，願意畀長假期我去做騷。」她表示計劃今年將演唱會帶回亞洲，馬來西亞、東南亞、內地等地方，目前正在安排中：「當然如果香港嘅觀眾想睇，我哋都好樂意喺自己嘅地方搞演唱會。」

另外，同場的張振朗稱過去的聖誕節都是在工作中度過，但幸好26日當天放了一天假，所以能一家人吃飯過節：「我通常聖誕節都係同屋企人食飯（約女朋友？）同佢當然唔少得，食吓飯都要（有冇製造啲咩驚喜畀佢？）冇啊，都係食吓飯就夠。」講到結婚，張振朗表示「冇咁快」，認為二人現階段都是工作至上，希望先在事業上拚搏一下，女朋友亦沒有向他反映有結婚的想法。

談到憑劇集《靈戲逼人》獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」提名，張振朗直言今年有馬國明等視帝級人物一起角逐獎項，已預計無機會勝出，亦十分看好炎明熹奪「最佳電視歌曲獎」。至於新年願望，張振朗表示希望可以搵更多錢換間大屋：「呢個都講咗好多年，希望可以實行到（有冇投資？）投資係啲車，鍾意玩電單車，所以新年願望都希望買少部車。」