向佳作致敬！林景程梁澤恩翻唱片尾曲

藝人林景程於台慶劇《新聞女王》中，跟佘詩曼在茶餐廳「鬥戲」一幕，成為網民熱話，亦令他於《萬千星輝賀台慶2023》爭「飛躍進步男藝員」更添熱度，早前，他與在《新》片中飾演賊王的黎澤恩（Ronny）齊齊合作，以男聲及木結他重新演繹由炎明熹主唱丶《新聞女王》的英文片尾曲《Crystal Clear》，同時自資為歌曲炮製MV，絕對是兩人的新嘗試，充滿挑戰！

對於再度合作，景程表示：「今次的合作，是源於我們都很喜歡這首歌曲，尤其他出現在賊王及梁Sir（林景程戲中角色）分别中槍倒地的那一幕， 把原本殘酷的畫面變得浪漫淒美，我們均很欣賞這個巧妙的編排，而且《新聞女王》可說是我和Ronny的代表作之一，所以我們此舉就當作是向這部劇集致敬！」

本身是樂隊Mr結他手的黎澤恩，今次負責把《Crystal Clear》一曲重新編排，他謂：「現在的曲風和原版有點不同，而且改用木結他伴奏及以男聲演繹，又有另一番風味。 希望兩個版本觀眾也喜愛呢！不得不説，和景程合作拍劇前，並不知道他原來是參加《超級巨聲》出道的，所以沒有想過他會懂得唱歌！後來在閒聊時，我叫他嘗試哼幾句，一聽就發現原來他是位『被演戲耽誤的歌手』，實在唱得不錯呢！ 於是我便很大膽的提出翻唱這個主意，而他又很大膽的一口答應了。」他還搞笑地説：「本來我以為和景程的共同話題是圍繞脊椎和腰骨，因為他是物理治療師， 我是健身教練，怎料現在大家變為研究發聲器官。」

《Crystal Clear》是林景程首次公開發表的歌曲，而且是英文歌 ，但他表示完全沒有壓力：「自己純粹是玩玩而已，旨在享受過程，當然也希望觀眾會喜歡我們的新嘗試。 在音樂方面，Ronny十分有經驗，他的樂隊曾經在紅館開過4次演唱會，所以我非常放心；英語方面，我更加不用擔心，因為可以請教在劇集《新四十二章》中的好拍檔易宇航。」 至於將來會否繼續與Ronny以男子組合的身份發表歌曲，他表示只要觀眾喜歡，兩人便會計劃「進軍樂壇」：「 稍後或會構思一個組合名字，Ronny曾經提議叫『Sir王』，即梁Sir 加賊王的組合。」

拍攝MV當日，市區氣溫只得10度，2人還要走上天台，全程在室外拍攝，凍得非常厲害，Ronny稱：「導演說我們在劇中相遇的情節，令他想起經典港產片《無間道》，於是選擇在大廈天台取景。 那天實在太冷了，原來景程在整個MV中，都一直把雙手插在褲袋裏， 我到後來睇片才知道！亅他再次表明：「今次兩個男人同框，並非走剛陽味重的路線，也沒有任何『爆肌』畫面，只會有點男人的浪漫，再加少少『冰鎮』的感覺。」