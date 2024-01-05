精彩深度遊　探索中國魅力

【特約報道】最近一大熱門話題，莫過於港人逢周末大舉前往深圳消費。其實中國地大物博，好玩兼具吸引力的地方又豈止一河之隔的鄰近地區？金怡假期集團成員——金彩假期最近推出了多個中國不同地區的深度遊旅行團，無論你想飽覽北彊代表性景點、見識中原古都的宏偉氣派、揭開西藏神秘面紗，抑或暢遊世界自然遺產九寨溝風景區，統統可得到滿足，讓人進一步認識中國豐富多元的旅遊魅力！

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北彊：暢遊20大代表景點

想在旅程大飽眼福的話，「北彊14天」值得你考慮。該旅行團會遊覽中國、西伯利亞、俄羅斯、外蒙古、哈薩克邊境區域，一網打盡北疆必看20個代表景點，包括獨庫公路、禾木、白哈巴、紅葉林及白沙湖等，焦點有中國第二大草原「巴音布魯克草原」，有機會拍攝九曲十八彎日落。行程同時安排多處國家5A級景區遊覽，例如「中國瑞士」喀納斯景區（包門票及區間車）及賽里木湖景區等。全程零購物、零自費。

「北疆14天」SIL14

出發日期：6月5日、29日；7月19日；8月9日

團費：$18,880起

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中原古都：新春行大運

想趁新春假期來一趟長線遊的話，不妨留意「新春中原古都8日遊」。行程包括乘搭北峰索道往返遊覽華山，並前往運城關帝廟新春祈福。另外會參觀兵馬俑博物館+秦始皇陵（包電瓶車入場）、到訪中國三大石刻藝術寶庫之一龍門石窟、參觀隋唐洛陽城遺址明堂天堂景區、暢遊以《清明上河圖》為藍本按1：1比例復原再現的主題公園清明上河園，並品嘗地道美食及新春行大運開運宴。

「新春中原古都8日遊」HHA8

出發日期：2月11日（年初二）、2月12日（年初三）

團費：$9,680起

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西藏：走進神秘國度

想見識西藏神秘國度的朋友，則可參加「西藏深度之旅9天」。行程包括眾多重量級景點，例如參觀世界上最宏偉的宮殿布達拉宮、暢遊世界海拔最高大峽谷雅魯藏布大峽谷，尋訪人間仙境巴松措、遠觀中國最美雪山南迦巴瓦峰、感受當地藏民轉經最佳地點大昭寺廣場、前往50元人民幣背面圖案拍攝地藥王山觀景台，及到訪西藏三大聖湖之一的羊卓雍措。貼心安排隨團醫護人員，讓團友安心出遊。

「西藏復活節深度之旅9天」 LXA9

出發日期：3月29日

全包價：$19,880起

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九寨溝：見識童話美景

若果想見識恍如童話世界般的美妙風景，可留意「九寨溝、熊貓樂園、黃龍 6天」。行程會前往世界自然遺產九寨溝風景區（全包門票及公共環保車），暢遊樹正群海、長海及五彩池等開放區域。其他焦點景點還包括坐擁數千個鈣化彩池的黃龍風景區、能觀賞國寶熊貓的都江堰能熊貓樂園（包含電瓶車）、可品嘗眾多當地美食的成都名街錦里，並遊覽於窄巷子內的熊貓郵局，節目豐富。

「九寨溝、熊貓樂園、黃龍6天」CTU6

出發日期：2月29日；3月19日、21日

團費：$1,990起

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金彩假期

地址：香港金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室(金鐘地鐵站D出口)

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