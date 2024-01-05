胡渭康台上留櫈畀「家姐」梅艷芳：當我親細佬咁錫我

歌手胡渭康昨晚（4日）在伊館舉行一場慈善演唱會，邀請韋綺姍、顏志恒、支嚳儀、文佩玲及魏嘉信做嘉賓，胡渭康大唱《為你鍾情》、《相逢何必曾相識》等經典歌，又與顏志恒和魏嘉信合唱《伴我啟航》後表示：「我見到原唱者林利坐咗喺台下，佢靜雞雞喺台灣返嚟，早知就唔慳呢張機票叫你唱埋啦！」又問林利對兩位後輩表演如何？林利即舉起手指公大讚。

今年是巨星梅艷芳逝世20周年，與阿梅同樣是第一屆新秀歌唱比賽出身的胡渭康，特別選唱《抱緊眼前人》，並在台上預留一張櫈給阿梅，他眼泛淚光表示：「當時阿梅真係好錫我，當我親細佬咁，好深刻，love you，I miss you！」之後與文凱玲合唱一曲《笑看風雲變》。

之後韋綺姍出場，胡渭康笑她「骨頭脆」要小心穿高跟鞋，又笑言：「第日你唔記得嘢，有認知障礙，我會當你係我媽媽咁照顧。」笑爆全場。穿上7吋高跟鞋的支嚳儀在台上跳唱快歌，但依然步履如飛，她表示：「我喺屋企都試着過，好平穩。」稍後她會推出第一首屬於自己的歌及拍攝MV，支嚳儀表示：「係一首關女性生活態度嘅歌，充滿正能量嘅。」

完騷後胡渭康接受訪問，他指個唱反應很好，故希望可以開part 2，對於自己做義工能感染身邊朋友，又得到社會各界支持和認同，胡渭康大表開心：「我每次同朋友食完飯，都叫佢哋放低幾嚿水，我話你唔好理我做咩，啲朋友個個都信我，其實我要吞咗啲錢好容易㗎咋！」他又指：「今次係慈善，阿梅又咁錫我，唱佢同張國榮嘅歌係走唔甩，令我諗番起同佢好多難忘事。」