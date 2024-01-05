日菜迷隨時歎精選大和滋味

愛搭飛機旅遊的港人，出埠地點首推日本，食買玩無得輸。無得飛的話，只好幫襯本地日本餐廳止癮，最近又有新日式主題餐廳開幕，無論是高級料理、丼飯或拉麵都有，應可暫時滿足大家的食欲。

熟成牛肉飯

日本丼飯分量十足又美味，早前於尖沙咀開設的Slow Cow，是本地餐飲品牌和日本插畫大師原田治人氣品牌聯乘合作，主打慢煮熟成牛肉飯。餐廳以傳統日式生雞牛丼作靈感研發自家牛肉飯，招牌的慢煮熟成牛肉飯，選用美國牛肉以攝氏2至4度熟成21日，之後再慢煮1小時，配自家製鮮忌廉和醬汁，肉味濃郁軟滑，但又有一絲清爽的口感。客人亦可按個人喜好自行拼配各款肉類、主食、醬汁和配料，如可選擇少有的頂級美國三角脊扒牛肉、慢煮北海道四元豚飯、日式唐揚炸雞沙律、蒜香醬油炒飯和自家製番茄醬洋葱意粉等，醬汁有自家製墨西哥肉醬，紅酒照燒汁、芥末籽肉汁、香燈肉汁及咖喱蛋黃醬等選擇。另外還有慢煮熟成牛肉芝士漢堡及慢煮熟成牛肉三文治，可作下午茶之選。

暖胃拉麵

日本拉麵店林立，每間舖頭的湯底都各有特色。日本過江龍高橋拉麵剛於新蒲崗開設高橋拉麵香港一號店，這間以燒飛魚湯底作主打的麵店，湯底以豬骨及雞骨湯、燒飛魚、小魚乾和昆布熬煮，在當地有9間分店，招牌的燒飛魚鹽味拉麵，湯底加自家製鹽醬和香味油調和，配專用曲麵享用，更易掛湯。背脂醬油拉麵則以豬背脂加醬油熬煮，入口富油香，另外還有燒飛魚沾麵選擇。香港限定就有燒飛魚味噌拉麵和辛味噌拉麵，前者加入信州白味噌製作，後者以味噌醬加辣椒和蒜蓉等調配，香辛惹味。因應新店開幕，現於香港店惠顧套餐，選擇任何拉麵，可用優惠價配小食或罐裝飲品。

熱鬧居酒屋

日本人放工後，喜歡聯群結隊去居酒屋飲番杯。尖沙咀開設的日式居酒屋WADO和道屋，選用高質食材包括鹿兒島和牛、北海道活鰻、北海道稀有米豚等入饌，打造地道的居酒屋美食。必試的吉列米豚，選用北海道千歲產米豚，佔北海道豚肉總產量不到 1％，相當少有，入口柔軟而不膩。吉列和牛則選用鹿兒島和牛，肉味濃郁有口感。其他還有選用三尖肉的石燒A4和牛、白燒鰻魚串和魚生太卷等美食，另外還有不同種類的串燒及鍋物。午市套餐亦有多款選擇，如雜錦天婦羅定食、串燒拼盤6點定食或自家製厚切吉列米豚烏冬定食等，都是個不錯選擇。

精緻料理

高級日本料理，菜式精緻又搶眼。早前於尖沙咀開業的雪村，廚師發辦、爐端燒及經典和食料理都有供應。炙燒鱈魚白子柚子醋口感滑溜，加點醋拼配，滑而不膩。鹽燒北海道喜之次，油分豐富又鮮嫩。另外有汁燒原隻活北寄貝、軟殼蟹天婦羅、雪村豪華卷、Omakase 刺身8點盛合和串燒盛合等供應。吃過不同的小菜，主食可揀不同口味的迷你杯飯，三色迷你杯飯內有海膽、吞拿魚蓉和三文魚籽，其他有蟹肉蟹膏和三文魚籽甘蝦等9款口味，飲完酒食番碗，感覺剛好。