伍仲衡甜蜜婚照曝光　吳業坤反串做姊妹

音樂人伍仲衡於去年1月6日在音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面浪漫又感人，而二人將於明日（6日）正式拉埋天窗，擺酒宴客，剛好是求婚一周年。而一對新人就拍攝結婚相，伍仲衡穿上黑色的新郎禮服，身形明顯比之前Fit，問到是否特別為影婚照減磅？他說：「都係假象，全靠有科技P圖，哈哈！同埋我影嗰日全日都縮肚，不過影相當日天公作美好順利，只係影到好攰，我剩係想快啲影完，同埋影到好肚餓。」

當日二人為影婚紗相走遍睡房、酒吧等不同位置取景，準新娘Ida更上多套性感婚紗，與伍仲衡十指緊扣，其中一個場景，更是伍仲衡彈着鋼琴，Ida則在後面搭着對方肩膀，深情地依偎着，非常甜蜜。兄弟、姊妹團方面，伍仲衡透露兄弟團有布志綸、區永權、劉威煌等，姊妹團則有吳業坤，其他則是Ida的好姊妹。

談到結婚儀式，伍仲衡表示將一切從簡：「下午4點會斟茶，6點證婚，8點就會開席。（結婚日將至，成家立室心情點？）興奮多於緊張，多謝太太一直在我身邊幫我打點一切、照顧我，當然我都會好好照顧佢，亦非常感謝歌迷一直對我的支持。我結婚要好謝好多朋，當中一定要多謝好兄弟布志綸幫我唱求婚歌，已經錄好咗，但未決定幾時出。」