OLI我行我「塑」　「型」接未來

這邊廂喊走「塑」、喊絕「膠」之聲不絕，那邊廂一場打着可持續發展旗號的環保戰線已在汽車業界醞釀。像法國Citroen新發表的OLI概念車，以多種既耐用又環保的塑膠輕量化手段，包括採用比鋼鐵還要輕及硬的新型塑膠複合物料、含50%回收PP聚丙烯製成的100%可回收車身保護板件，以及100%可回收的熱塑性TPU聚氨酯等，配合「斷捨離」極簡主義，輕鬆「型」接可持續未來。

輕量化純電概念SUV

OLI是一款以可持續發展為核心的緊湊型多功能純電概念SUV，車長4.2米，僅重1,000kg，加上110km/h最高時速設定，儘管車載鋰電池容量只有40kWh，卻可提供400km續航里程，即每1kWh可行走10km之長，快速充電23分鐘便可由20%回至80%。車上每個輕量化細節都是廠方在不影響品質或功能的情況下，盡可能減少資源損耗及使用可回收物料，配合可持續的生產流程而打造。黑色平坦頭冚、車頂及Pick-up般的尾箱面板，乃是與德國BASF合作，以蜂窩夾層結構回收瓦通紙、高強度玻璃纖維、Elastoflex聚氨酯樹脂塗層及Elastocoat保護層等超硬淨新型塑膠複合物料製成，比起鋼製的輕上50%，而且更堅固剛硬，即使兩名成年人坐在上面都不成問題；而白色車身塗裝亦加入創新的R-M Agilis水性塗料技術。

環保物料融入設計

值得留意是前後擋風玻璃皆是垂直的，減重同時降低生產及更換成本。為提高空氣動力學效率，頭冚前部和車頂之間特設一個實驗性「空氣管道」系統，藉氣簾效果引導氣流順暢地吹向車頂。垂直後擋風玻璃向上打開甚或變成斜置，配合如Pick-up般開啟的尾箱門、一對可翻上車廂頂收起的活動式後座獨立頭枕及可翻平藏在尾箱面板下的靠背，可滿足更大載物需要。兩側大車窗特別採用稍微向地面傾斜的設計，有助減少陽光影響，並且採用手動向上翻轉打開方式。車門結構設計極致簡約，電動車窗開閂操控，連喇叭及相關電線組全被消失，更輕之餘亦更容易生產組裝。腳下的20吋輕量化合金輪圈配上與Goodyear共同開發的Eagle GO概念輪胎，胎面膠由葵花籽油、稻殼灰二氧化矽、松樹樹脂和全天然橡膠等製成，擁有近5萬公里使用壽命，並有感測器持續監控輪胎參數，既智能耐用又具可持續性。

「斷捨離」極簡主義

說到極致簡約，是時候將焦點移到「斷捨離」極簡主義設計的車廂。4張座椅均採用堅固管狀框架結構，只用上8個零件裝組，而舒適的坐墊覆蓋着再生聚酯製成且100%可回收的織物。至於創新3D打印纖細網狀靠背，同是與BASF合作以由輕質、100%可回收的熱塑性TPU聚氨酯製成，舒適和堅固兼備。錶台設計更將「斷捨離」發揮到極致，不設數碼化儀錶及中央觸控屏幕，僅有一條配備5個空調系統操控鍵、中央手機插槽、滑動式雙USB插座及一對圓柱形可拆式便攜藍牙喇叭的橫柱。只需將手機插入中央插槽，便可與車上的Smartband「智慧帶」系統連接，車速和電量等行車資訊，以至手機應用程式等都會投射到擋風玻璃下部位置。此外，橫柱下設有跟座椅靠背一樣以100%可回收熱塑性TPU聚氨酯製造的橙色輕質儲物架，上有大大小小的軟栓供放置飲料和物品。

同場加映：SUSTAINA-C可持續新點子

講到可持續發展，早前本田（Honda）藉着SUSTAINA-C概念車展示了新點子。為大幅減少車身噴塗過程中產生的二氧化碳排放，廠方與三菱化學公司共同開發了一種以回收丙烯酸樹脂（Acrylic Resin）循環再造、兼具高抗衝擊性和可塑性的新型丙烯酸樹脂物料技術，既可利用其出色的着色性製作出色彩鮮艷的零塗層車身面板，亦可利用其高透明性製成帶有屏幕式面板的尾箱門，每件車身面板在成型過程中所產生的樹脂條紋還可變出不同花色的大理石紋圖案。至於尾箱門的屏幕式面板內藏Mini LED，不僅可作發光廠徽和尾燈，亦可顯示充電狀態，以及透過各種影像和文字訊息與其他車輛和行人交流，功能多多。