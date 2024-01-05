42歲柳俊江大埔黃宜坳村燒炭自殺　出事前最後自拍面容憔悴

大埔黃宜坳村一村屋，今日（5日）下午約3時許，有女子報案指一名男子在該村屋內燒炭，救援人員趕至破門入屋，發現男事主倒臥屋內，救護員證實他當場死亡。消息稱，死者為42歲的無綫新聞前記者柳俊江。他的親友曾到場，表示冇嘢想回應記者，只想他安息。

柳俊江近日還有更新社交網，他前日（3日）最後發文是一段教人站立的影片，他於片中面容憔悴，面色發黃，精神狀態甚差。他在片中教大家該如何站立，他留言說：「點樣企都要教？係㗎，因為好多人冇認真諗過，溝通嘅時候點樣企，可以穩陣、大方、好睇、有自信，我覺得有兩種企法最好，你覺得呢？」而他最近的發文，大部分都與生活相關，例如他最喜愛的跑步和營養飲食等。

他亦曾在元旦日透過社交平台留言，表示：「甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？是昨天。

甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？是明天。每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」

柳俊江生前的感情亦曾成為焦點，他2020年他與當時的太太雷康怡（Florence）男友人打架而被捕，及後傳出婚變。同年10月，他於社交平台默認結束10年婚姻關係。翌年再爆出他與「跳高女神」楊文蔚的經理人Grace撻着，不過最終去年10月再傳出與同居女友結束三年情。

柳俊江為前TVB新聞部主播，曾擔任港聞、中國新聞、專題記者。2010年年底他離開無綫新聞部轉而成為自由工作者，於2020年，他與太太雷康怡分居的新聞登上各大新聞版面，亦曾因涉嫌打鬥被捕及涉嫌危險駕駛被捕。近年他積極發展個人事業，在IG宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，深受網民歡迎。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111