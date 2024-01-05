Twins演唱會掀搶飛潮　終極加開2場共14場抗黃牛

女子組合Twins將於本月尾舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，由於二人相隔9年先再開紅館騷，結果引起搶飛潮，場數更是一加再加，當早前宣布加到12場時，歌迷既開心又開始擔心，並瘋傳「佢哋係咪好似BLACK PINK咁，做埋今次就解約？解散？係咪想生仔退休？咁搏命，唔好呀.......」非常多幻想。

而今日孖妹再宣布三度加場至終極第13及14場，兩場日期為2月5及6日，二人異口同聲喊出：「嘩！今次真係破晒紀錄！14場！做完真係可以好似歌迷傳言咁光榮引退啦！哈哈哈！」工作人員叫兩人不要講笑，阿Sa先笑說：「佢哋真係私信問我哋，係咪想解散嘛，笑死，我哋依家加第13、14場，1314一生一世啊！Twins就算退休都唔會解散，我哋係一生一世嘅好隊友，TWINS SPIRIT係會長存。破晒紀錄做咁多場，唔係唔俾我哋農曆年『退』下來『休』息一下呀？放個長少少假都得卦!」阿嬌亦附和說：「係囉，1314，我哋都係一生一世！哈哈，公司話係雙喜終極加場，歌迷應該最開心，因為我同阿Sa為大家爭取到，九成飛放出街賣！今次應該唔會再收到留言話買唔到，求票等等啦？大家千萬咪去炒黃牛，等買加場啦，我又可以有飛補少少朋友債。」

談到開日子將至，孖妹同聲表示正為演唱會排練及keep fit，阿嬌自誇今次好醒：「我已經學好晒舞步，個人又瘦番，各方面都進行得好好，所以對個演唱會好有信心，大家一齊期待啦!」阿Sa就表示：「其實我由第一次開紅館，到今時今日，我每一次都當係最後一次咁做，好珍惜上台同大家相聚機會，希望全力以付，做到最好俾大家，不過今次就有一個仍未解決到問題，就係咁多年來我哋演唱會都有握手位，今次我哋都好想有，因為好耐冇見歌迷，但係公司就出現好多反對聲音，佢哋好擔心今次做14場咁多，驚我哋唔好好保護自己，近距離接觸咁多人會容易病，我同阿嬌依家都諗緊，點樣可以有一個握到手又安全的方式去解決呢個問題，等歌迷又開心，我哋又開心，大家有咩提議？可以留言話我哋知。」