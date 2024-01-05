跟風玩AI？銀河新機王預計1月18日發表

一如傳聞，Samsung終於落實香港時間1月18日凌晨2時發表新手機Galaxy S24，屆時這部年度機王將於美國舉辦Unpacked發布會亮相，同時機迷可透過官方觀看全場直播。觀乎今次宣傳重點落在「Galaxy AI is coming」身上，可以預期新機將以近期大熱的人工智能為賣點，有傳會有語音實時翻譯及雲端相片編輯等新智慧功能。

型號方面有S24、S24+、S24 Ultra三款，前兩者採用鋁合金邊框，而S24 Ultra採用鈦合金邊框。處理器則用最新Snapdragon 8 Gen3，部分地區有機會改用自家製Exynos 2400處理器；其他配置包括2,000萬像素主鏡頭、IP68防水及磁吸式S Pen等。

同場加映：蔡司加持

旗艦級手機同期仲有由vivo聯合蔡司（ZEISS）研發的X100 Pro，配備一英寸感光元件的5,000萬像素F1.75 OIS主攝、5,000廣角及5,000萬像素蔡司APO超長焦鏡頭，變焦範圍從0.6至100倍，並提供24mm至100mm五個黃金人像焦距、7種經典蔡司鏡頭風格、抗眩光的蔡司T*鍍膜及4K夜景攝錄能力，攝力強橫！另外它率先使用MediaTek Dimensity 9300處理器，透過內存融合技術實現16GB+16GB RAM。其他賣點包括6.78吋超視網膜8T護眼屏、HiFi音效晶片、50W快充5,400mAh電池及IP68防水認證等。