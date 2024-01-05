Tiger@MIRROR獲讚聲底似謝霆鋒：係就好囉！

人氣男團MIRROR甫踏入2024年已推出團歌《Rocketstars》，並即將舉行演唱會，而隊中四位成員Lokman、Alton、Tiger及Frankie則開騷前夕，各自推出個人單曲，Alton即言適逢5周年加上演唱會，當然要給大家一點驚喜：「5周年演唱會，當然要帶啲新嘢畀大家，當中莫過於就係我哋四個一人做一隻新歌畀大家，夠晒誠意，而且4個人都有唔同風格！」

而Lokman的《如果電話亭》則玩味較濃，他表示：「首歌好似多啦A夢嘅法寶，同時亦貫徹歌曲主題，想大家做事唔使咁認真，自己覺得點就點，想諗啲乜就諗啲乜，想講啲乜就講啲乜，想玩啲乜就玩啲乜，如果係咁就發達喇！」更指有藉着歌曲審視自己：「自己係一個認真同太有條理嘅人，有陣時咁認真太有條理，有啲Moment會好辛苦，呢首歌都係叫自己，試吓亂諗嘢唔好咁有條理，放鬆吓！」擅長Rap的Alton則製作新歌《非物質文化遺產》，他說：「嚴格嚟講係自己第一首Solo歌，今次帶啲新嘢畀大家，首歌係說唱Rap嘅Hip Hop作品，做呢首歌嘅時候諗番起一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽吓我嘅故事。我嘅古仔其實對於大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」

至於鍾情美式搖滾的Tiger，首支單曲《Alright》亦朝着這個方向製作：「今次係一個好有意思嘅Project，搵咗天衡一齊做呢首歌，由開始寫、錄製都有參與，結他有部分我自己彈，首歌講嘅係入行呢幾年嘅心路歷程，一啲人一啲事，有感覺嘅人睇咗就有感覺。」更指拍攝歌曲宣傳短片當日，現場每一個聽過該曲的人，均認為他的聲底似謝霆鋒，對此他表示：「好奇怪，我自己由細到大都冇覺得過，但錄緊，錄完畀屋企人同其他朋友聽，都覺得點解有謝霆鋒Feel？有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」Frankie新歌就名為《皮思苦》，直言望透過歌曲讓樂迷了解他的想法：「大家對我有少少誤解，但唔緊要，我都係會做自然嘅自己畀大家睇。」