Aka自稱神婆　目標買樓畀自己

前女子組合Super Girls成員Aka（趙慧珊）今日（5日）於尖沙咀舉行畫展，獲多位圈中好友包括趙頌茹（阿Yu）、伍允龍、徐㴓喬、林奕匡及太太李靄璣等現身支持。畫展以動物與人的關係作主題，一共展出16幅作品，當中一幅Aka特意以龍為主體，預備迎接龍年，她解釋作品中包含多個意義，包括糖果代表愛情、建築物代表希望買樓。自稱「神婆」的她，表示每年大年初一也會與媽媽到廟宇拜神，祈求平安及希望早日飛黃騰達，她笑言人生大目標就是要買一個單位給自己，與父母及愛犬同住，問到不用預一個位置給未來老公？她笑言：「梗係等佢自己買啦！」她表之前拍攝真人騷節目後，有繼續與節目中的男生單獨約會，但各有各優點，故未能揸定主意，又表示他們已約好一起來觀賞畫，屆時誰人出手闊綽買最貴的話便選擇他。不過她隨後表示七仙羽指她龍年不要拍拖，否則分手收場，故來年仍是專注工作，儲夠首期便買蝸居，希望之後能樓換樓。

至於特意來支持好友的阿Yu，表示Aka之前一直為預備畫展忙個不停，現在終於再有時間可陪她吃飯。她透露Aka其中一幅孤獨鯨魚故事的畫作，是由她提供故事：「我以前成日講故事畀兩個女聽，依家又有人肯聽仲從中得到啟發，我都好開心，希望佢繼續發展所長。」問她兩位女兒有否藝術天分？她指13歲大女熱愛劍擊運動，11歲細女則愛畫漫畫，會讓她們自由發展。談到大女步入叛逆期，她表示大女很乖，或與她平日跟女兒都似朋友般相處溝通有關，她們不想做的從不會逼。談到新一年展望，她表示會有新嘗試，首次參與拍飲食節目，笑言令她喜出望外：「所以最近開始減定肥準備去喪食。」不過她指今年令她最專注的是女兒的學業，因細女即將升中一，希望她能入讀心儀學校。