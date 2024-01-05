林耀聲愛玩SM　五花大綁陳婉婷

藝人林耀聲與「最美丫鬟」陳婉婷（Hebe）日前拍攝真人真事改編、由梁鴻華執導的電影《我也是》。場口講述飾演老婆的Hebe，為滿足老公林耀聲的變態欲望，甘願大玩SM（性虐待）！穿上性感睡衣的她，在床上被阿聲五花大綁。為求逼真，拍攝時阿聲都是出真力以麻繩綁住Hebe，經幾次轉鏡位後，Hebe手臂已明顯泛紅，每當停機阿聲都立即查看及慰問拍檔。

戲中飾演強姦犯的他，坦言接到劇本一刻已相當緊張，事前做足資料蒐集，亦看書參考如何處理精神狀態，不過最擔心的仍是怕弄傷Hebe：「好驚呀！因為鏡頭前唔用力大家係會睇到嘅，一Cut機見Hebe隻手紅晒，死啦！」身旁Hebe的即安慰他説：「我情願你大力啲一Take過，哈哈！」她指角色很有挑戰性，坦言最擔心自己演繹得差：「怕演得唔好會影響到當事人，因為現實中真係有呢個人。」

向女友備案獲體諒

問到將來結婚，能否接受伴侶有特殊性癖好？Hebe害羞表示：「如果只係想模仿AV劇情我都會配合嘅，但強姦犯當然唔得啦。」阿聲則表示：「情趣嚟，可以維繫夫妻感情，最緊要老婆開心。」他笑言今次拍攝前已向女友備案，大讚女友體諒他，問到他能接受多大尺度？他笑謂：「以前都試過全裸拍獨立電影，不過依家唔好啦。」Hebe也笑指今次的睡衣打扮已很大挑戰，雖然之前拍攝《黑水界》試過在片場全裸，但鏡頭只拍側身，不會拍到重要部位。