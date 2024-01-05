講到村姑，唔一定係打扮老土、唔識化妝兼手粗腳粗嘅大媽，事關四仔片廠搵來樣靚身材正嘅脫星化身性感迷人嘅村姑，為大家展現佢哋表裏不一嘅荒淫味道，任觀眾盡情品嘗。

黑森林誘惑

鄉村姑娘嘅賣點唔單止在於純情味，仲有肚臍對落未經修飾嘅黑森林？咪以為好變態，其實真係有唔少好此道嘅四仔迷，否則Property Sex就唔會推出以黑森林為主題嘅《Bush Inspection #4》啦！由四位癡女脫星演出，單係睇呢個陣容，就知床戰場面相當狂野激烈，加上未經修剪嘅原始黑森林，相信好此道嘅四仔迷一定睇得興奮。

性愛初體驗

四仔中嘅村姑有好幾種，其中一種就係以高萌度取勝，唔明係乜嘢嘅話，睇吓由HardX製作嘅《Super Cute #18》就會明白晒！搵來由Jill Kassidy、Jane Wilde等四位脫星參演，佢哋唔單止可愛，化身村姑更係純情味濃。故事講外表清純嘅佢哋，內心卻對男女情慾充滿期望，呢日小鎮嚟咗幾位型男，即時令佢哋心花怒放，希望能夠享受到美妙嘅性愛初體驗。由最初嘅怕怕醜醜，到後嚟嘅意猶未盡，不但睇到人心跳加速，更展現出四位脫星出色嘅演技。

慾望大滿足

呢班村姑最愛玩假鳳虛凰，但見到型男即刻由攣變直？想知點解，就唔好錯過Jizz Center出品嘅《Let's Be Lesbians #2》喇！由Lexi Bloom、Hillary Scott、Katalin及Tanya James演出，故事發生喺偏遠嘅小鎮入面，由於鎮上冇精壯男人，搞到四位索女只好玩埋一堆，卻估唔到有日嚟咗個壯男，四位索女即刻流晒口水，紛紛出手勾引嚟個慾望大滿足，最後更嚟個多人運動Happy Ending。劇情雖然薄弱咗啲，但勝在情慾元素夠豐富，既有同性床上演出又男女交鋒，加埋多P混戰，娛樂性十足。

碟評

今次推介嘅3套作品，真係要乜嘢類型都有，要零劇情嘅純粹情慾演出，主打毛髮誘惑嘅《Bush Inspection #4》就啱晒。鍾意睇萌系脫星加劇情嘅，《Super Cute #18》係唔錯嘅選擇。如果想兩樣都有嘅話，《Let's Be Lesbians #2》相信會覺得滿意。