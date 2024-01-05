各捐千萬賑災　濱崎步撐YOSHIKI霸氣反駁博宣傳

日本石川縣能登半島元旦（1日）發生黎克特制7.6級強烈地震，至今已有近百人罹難，死亡人數不斷上升，無數人痛失家園，要在避難所暫避。向來熱心行善的日本殿堂樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI，雖然身在美國洛杉磯，但一樣關心家鄉災情，昨日(4日)便宣布捐款1000萬日圓(約55萬港元)賑災。

天后濱崎步亦在社交網即時動態表示贊同大前輩YOSHIKI的行動，向日本紅十字會捐款1000萬日圓(約55萬港元)。之後她更霸氣留言，反駁網上質疑YOSHIKI博宣傳的批評：「他有需要嗎？」而人氣男團BE:FIRST成員三山凌輝，連日來在社交網詢問災民有何需要，昨日(4日)更現身避難所送物資，為災民打氣。

上月宣布以7億美元(約54.6億港元)天價轉會洛杉磯Dodgers的日本棒球巨星大谷翔平，今日(5日)宣布與球隊捐款100萬美元(約781萬港元 )賑災。組合AAA主音西島隆弘(Nissy)亦捐款1000萬日圓(約55萬港元)。前男星瀧澤秀率領旗下TOBE所屬藝人包括三宅健、Number_i成員神宮寺勇太及組合IMP.等，現身災情最嚴重的輪島一間中學，向避難的災民派發熱食。