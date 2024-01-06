【是日通勝】

農曆十一月廿五

癸卯年 乙丑月 己巳日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：會友、移居、嫁娶

忌：除服、遠行、置業

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：白灰色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

金牛座：各方面的運勢都不錯，穿淺灰色衫更有利。

雙子座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

巨蟹座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

獅子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

處女座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

人馬座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

山羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

水瓶座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙魚座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 人緣好

（跌）鼠 易破財

鼠：財運差，易因判斷錯誤蒙受財物損失。

牛：人際關係普通，有必要檢討溝通方式。

虎：異性緣佳，宜約會交友，亦有利求財。

兔：易有偏財收穫，但要謹記貪字得個貧。

龍：做事易有波折意外，要注意每項細節。

蛇：不宜前往陌生地方，有可能遇到危險。

馬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

羊：人緣好，利交友、探親，建立人脈網。

猴：財務穩定，花錢有分寸，收支達平衡。

雞：少說話多做事，不會有問題解決不了。

狗：謹言慎行，少管閒事，以免惹上是非。

豬：是日沖煞，謹記安守本分，凡事小心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

工作狂山羊座如何減壓？

對於工作狂的山羊座來說，減壓是非常重要的，因為過度的工作壓力可能會對身心健康產生負面影響。以下是一些針對山羊座的減壓建議，幫助你找到平衡和放鬆。

首先，建立良好的休息和睡眠習慣，對於減壓和恢復精力至關重要。嘗試遵從一個固定的作息時間表，確保每天獲得足夠的睡眠。如果你感到疲倦或壓力過大，應當休息一下，給自己恢復能量的機會。

要去建立良好的工作和生活平衡，你可能傾向於把所有的時間和精力都投入到工作中。然而，這樣的做法會使你忽視了其他重要的生活領域，如家庭、休閒娛樂和自我照顧。試着給自己設定一個固定的工作時間，並確保在工作之餘有足夠的時間去放鬆和享受生活。

其次，學會管理壓力和焦慮。山羊座常常面臨着高度的壓力和焦慮。對於這些情緒，你可以嘗試一些壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、寫日記或者尋求專業的心理輔導，有助釋放壓力，提高情緒調節能力。找到一個讓你保持健康的減壓方法，做一些鍛煉、跑步行山，無論你選擇甚麼方式，重要的是給自己一些時間去放鬆和擺脫工作壓力。

最後，學會放鬆和享受當下。山羊座往往追求完美和成功，但有時候也需要學會放慢腳步，享受當下的美好。無論是在工作中還是生活中，找到一些能讓你放鬆的時刻。這可能是一個小小的假期、一個放鬆的按摩、一個美食之旅或者是一場與摯愛的浪漫約會。給自己留出一些特別的時刻，感受喜悅和幸福。