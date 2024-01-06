星玄｜羅志祥亞洲巡唱香港站即將開鑼　大玩另類電子舞台

今日係1月6日農曆十一月廿五，是日最旺生肖係羊，人緣好，利交友探親，建立人脈網。屬羊嘅「小豬」羅志祥，舊年分別喺台北同高雄舉行個唱之後，今年就開始展開亞洲巡迴演唱會，聽日（7日）香港站率先開鑼。

昨日（5日）他已從台灣抵達香港進行綵排為開騷作好準備，下午約一時半，黑色打扮的他與媽媽出閘，在場接機的數十粉絲歡喜若狂大叫偶像名字，場面墟冚。小豬在保安人員陪同下與母親前往停車場，期間全程拖實母親相當孝順，並邊行邊呼籲粉絲小心不要跑和不要碰撞，問到再度來港開騷的心情如何，他只點頭示意很好便與媽媽分別乘坐不同的七人車離開機場。

據知今次個唱除咗有連串嘅勁歌熱舞之外，小豬仲會將科技及新世代嘅電子元素融入舞台，必定為Fans帶嚟別開生面嘅演唱會，而且佢仲藉住今次嘅個唱，去同到世界各地與不同嘅Fans朋友見面，一舉兩得呀。

今日幸運星係處女座，運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。處女座嘅胡定欣，早前就取代鄧萃雯，孖黎耀祥到深圳拍攝新劇《巾幗梟雄之懸崖》，上月中已完成拍攝，之後又同成班姐妹，飛到美國舉行演唱會。唔講唔知，定欣有份客串嘅電影，將會喺賀歲檔期上映，未知定欣係咪有意想轉戰拍電影，定欣你嘅運氣好到不得了，可以係職場競爭中佔優勢，轉戰銀幕都係一個唔錯嘅選擇。