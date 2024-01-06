炎明熹前輩面前好Talk得　被挖「示愛」舊史

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）近日強勢加盟內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》，同場的前輩對她讚不絕口，更誇她說話技巧進步神速，懷疑伊人走去報讀語言班！

去年憑內地音樂真人騷《聲生不息》爆紅，成功開拓內地市場的炎明熹（Gigi），雖然升讀大學後，於內地曝光率略減，但其人氣卻未受影響。她再獲《聲》主辦方邀請，以飛行嘉賓身份強勢加盟《聲生不息．家年華》，Gigi更專程飛抵長沙錄影。

除了Gigi外，同場還有王心凌、古巨基、孫楠、韓紅、郁可維、魏如萱及周深等。Gigi今次被安排分別與譚維維、魏如萱及郁可維合唱，對戰周深與孫楠，Gigi於現場清唱英文歌晒唱功，獲觀眾大讚聲線特別，身形又高又瘦，造型吸睛，講話也很有禮貌。同場的譚維維還笑言自己於Gigi身上學會不少東西，主持人何炅也表示Gigi說話技巧進步神速，問她是否報讀了聊天班，還重提Gigi於3年前曾表示喜歡周深，周深聞言即怕醜跪下，及後更於台上四圍跑，還以粵語向觀眾自我介紹，Gigi即以歡迎對方來港開演唱會來打圓場，場面搞笑。

盡顯江湖俠骨柔情

而日前Gigi亮相大灣區新年音樂會，以一身俠女打扮與希林娜依高合唱，被指具有俠骨柔情風格，對此Gigi受訪時表示：「兩首歌聽上去很像，很江湖，但其中一首歌特別以柔情聲線來演繹，另一首就澎湃一點，所以在兩首歌之間切換，其實都挺有難度，所以給了自己很大的鼓勵。」