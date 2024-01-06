李璧琦推出心靈歌曲　自己成為首個治愈者

歌手李璧琦(Becky)繼《記憶的碎片》及《鏡中的你好嗎?》後，甫踏入2024年，即宣布為歌曲系列「鏡像三部曲」發表最終篇作品《向明日乾杯》，而於MV中，Becky被要求躺在海中，沒料期間不慎被尖石鎅破背脊，結果留下一條血傷痕，為免影響拍攝進度，Becky豁出去不理傷勢，繼續浸在鹹水中拍攝，還表示這少少的皮外傷，相對許多心靈受創的人的痛是微不足道，認為他們能夠勇敢走下去，才是真正的堅強。

而為了完成這首作品，Becky直言過程峰迴路轉：「原本歌曲在第二部曲發布後已經完成初步錄製，但當時總覺得需要加入一種不用言喻也能帶出治愈力量的聲音才會完整。可惜實踐過程中遇上重重難關，不單因為樂器上沒有需要的音調、還有重新製作樂器及錄音的問題。正要放棄之際，奇迹就出現！好在朋友在外國音樂節中，遇上一個南非廠商在2023年4月成功推出全球首個電子手碟，並雀躍能夠跨地域合作！花了八個多月，最終成功將適合的旋律注入歌曲內！而MV中，我亦有親自彈奏手碟的部分！」

Becky更指製作「鏡像三部曲」的初心是望藉住歌曲，陪伴聽眾踏上心靈治療的旅程，但後來卻發現原來第一個被治愈的是自己：「作為一個自資歌手，製作音樂花盡全力解決難題，加上去年底痛失摰親，令我身心疲累得不得了。但正如『三部曲』的訊息，當我們勇敢面對挑戰，以永不放棄嘅決心向前行，美好嘅結果總會出現在明天！能夠完成歌曲，亦代表著我終於可以從過往的創傷中得到治愈！」