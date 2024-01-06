林熙彤初登大銀幕　獻出四個「第一次」

新演員林熙彤（Hazel）拍攝電影《不是你不愛你》首次進軍大銀幕，剛踏入20歲的她由Model界別踩入影圈，埋位前做足功課，她說：「戲裏面我飾演一個好鍾意唱歌嘅女仔，只有十七歲，同我年紀好相近，埋位前我睇咗好多戲去參考，諗咗好耐點樣去呈現17歲嘅子欣畀觀眾睇。」

第一次拍戲的她雖然做足功課，但正式埋位難免會緊張起來，她更戲出了4個「第一次」：「《不》奉獻咗我好多第一次，第一次拍戲、第一次唱歌、第一次打人、第一次螢幕初吻獻咗畀陳昊森，當日我哋係第二次見面，我就係第一日埋位、第一場戲，所以好緊張，仲要係主動向佢表白、再錫佢塊面。其實現實中我算係有啲膽嘅女仔，無論係感情事，抑或其他嘢，我認為機會係要自己爭取。」

除了螢幕初吻令Hazel手足無措，掌摑戲中情敵譚凱倫（Helen）卻令她相當內疚：「拍之前不斷問人要點樣掌摑人，Anjaylia（陳嘉寶）教我要剪指甲，去到現場就有武指指導我點摑，原來唔容易，同埋我摑咗好多次，有啲大力，雖然Helen冇受傷，但每次打完我都要攬番住佢，好內疚。」Hazel要唱歌的她說：「入錄音室好得意，戴住耳機會聽到自己把聲聽得好清楚，平日自己喺洗手間唱歌，以為好好聽，但當聽到咁清楚嘅時候，就會發現有啲高低音要處理，其實唱歌都好好玩，日後會努力去學吓。」