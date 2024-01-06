柳俊江離世︱女友上月貼性感照　網民湧入洗版式狂轟

無綫新聞前記者柳俊江昨日（6日）被發現於村屋內燒炭自殺亡，消息指柳生前曾與女友Grace於商場吵架，各自分別離開後買炭尋死，感情問題疑為其自殺的導火線。在柳俊江離世後，Grace的社交網即時被轟炸，翻查其社交網，最後一則貼文為上月21日發布、在日本溫泉旅館拍下的性感內衣照，大批網民湧到該貼文下留言要求她出面解釋：「究竟你哋發生咩事可唔可以出嚟解釋吓？」、「你出來講吓野」、「點解？你哋發生咗事？」甚至有人鬧爆：「佢受唔起二次傷害㗎！」但亦有網友護航指感情事局外人無權干涉。

不少圈中人及新聞主播都發文悼念，其中ERROR成員吳保錡與柳俊江同為大埔街坊，更一同成立「大埔民間體育會」，與一班大埔街坊做運動，上周除夕亦一同參加長跑比賽，吳保錡貼出黑白照，並發長文指當初是對方主動找他一起練跑，令他改變了很多，又提到：「還記得一天晚上我們一起説創立大埔民間體育會，感染更多人跑步，感染更多人正能量，這些事都像昨天發生。一起跑步聖誕節團聚，一起12月31號比賽，所有經歷都要美好的。」最後更向柳俊江說：「我應承你我一定會繼續正能量下去，我唔會辜負你對我的好。」另外，前無綫新聞同事陳嘉倩、鄭萃雯，及大埔街坊張繼聰等人都有致意。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111