糖妹回復單身寧缺勿濫　計劃出走到世界各地探親

藝人糖妹（黃山怡）昨晚（5日）現身中環街市，與一班年輕人作街頭表演，她表示經常路過此處，但卻是首次在此作街頭表演，笑言心情緊張。談到她似乎久未露面，她笑言很多朋友也誤會她不在香港：「之前有去過廣東省同澳門開騷，不過聖誕之後一直都喺度。」她表示稍後完成賀年節目錄影後，便有時間回廣州陪外婆過新年，現時正預備造新專輯：「林一峰不時會返嚟香港，我哋傾緊個專輯點做。」除了幫她造專輯外，近年長居南非的林一峰更令她忽發奇想，打算一拍一個新節目：「類似同朋友去旅行，你喺南非我哋就過嚟探你，你再帶我哋去玩，睇動物大遷徙，你知我呢啲本身都喺東南亞，食玩買拍旅遊節目就唔少，但南非呢啲有個地頭蟲喺度好好多。」她笑言或會吸引到世界各地不同地方的朋友找她到當地，到時變成探親系列。

談到回復單身的她，新一年只顧工作不希望找個伴？她笑謂：「啱啱回復單身冇耐，依家先放緊盤，又要開騷好Busy㗎！依家係事業性女性放盤，哈哈！」她笑指自己賣點是寧缺勿濫，感情事不能急，問到擇偶條件？她説：「高大、運動型、孝順、抵得諗，鍾意食嘢係基本要求，大家都識得享受生活。」