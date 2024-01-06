《極速賽車手》德國男星Christian Oliver與兩女兒墜機身亡

曾主演過荷里活特技電影《極速賽車手》（Speed Racer）的51歲德國男星Christian Oliver周四（4日）於加勒比海度假時發生墜機意外，除了他之外，他的兩名12歲、10歲女兒以及當時駕駛飛機的機師，機上4人罹難。暫時未知墜機原因。

有在場人士拍到事發的經過，片段中見到他們乘搭的單單引擎飛機，發生不明原因墜毀在海上。據知於飛機起飛後不久，有關方面接到機師的通報，坦承「遇到了麻煩」後告知要折返，不久後失聯。事發後在當地的漁民和潛水員趕赴現場救援，並發現四具屍體。事發前幾日，Christian曾於社交網站分享在當地度假時的照片。

除了《極速賽車手》之外，他亦參演過Netflix著名劇集《超感8人組》（Sense 8）以及2006年佐治古尼（George Clooney）與姬蒂班查（Cate Blanchett）的黑白片《The Good German》。

而剛剛於上月與他拍攝新作《Forever Hold Your Peace》的中國女星白靈，昨日亦於社交網站貼2人合照並留言哀悼。她透露2人上月20日聖誕節前才一同拍攝，並指原本他們於明日進行一天補拍。