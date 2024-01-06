小寒時節　女性如何養生？

今天（1月6日）就是小寒，也是2024年的第一個節氣，通常小寒是一年中天最冷的時節，《黃帝內經》中講到「故智者之養生也，必順四時而適寒暑」，對於女性而言，這也是一年中補血養生的最重要時刻，為來年的身體健康打好基礎。

養生要以養腎為先

常言道「男怕傷肝，女怕傷腎」，腎也被古人稱為「命門」，而中醫上有四季「春應肝，夏應心，長夏應脾，秋應肺，冬應腎」的原則，所以冬季最應養腎，而且也是養腎的最好時機。如果你經常容易腰酸腿軟、渾身乏力、怕冷，素顏面容憔悴，那可以試下按摩療法。

方法一：搓擦腰眼

將雙手搓熱後，緊按腰部，然後用力搓30次。因為「腰為腎之府」，搓擦腰眼可舒通筋脈，增強腎臟功能。

方法二：揉按丹田

同樣將雙手搓熱，按摩丹田30-50次，丹田穴位於在小腹部臍下二寸到三寸之間，能健脾益氣，柔肝補腎，溫性固本。

睡前泡腳

冬天最應該保暖的部位，是軀體中位置最高的上背部，以及離心臟最遠的手足。其中，男性更要暖背，女性更要暖腳。中醫認為人是一個整體，足部可以反應內臟的病症，反過來，保護好足部又能增強內臟的功能。而女性對付腳涼，最好的辦法就是睡前泡腳，然後用力揉搓足心。這樣既能禦寒保暖，又能補腎強身、解除疲勞、促進睡眠。

滋補養生粥

天冷除了暖胃的湯水，滋補的養生粥也是不錯的選擇。首推臘八粥，富含各種豆類能夠迅速補充女性所需的各種營養元素，同時，薏米、紅棗、枸杞等又都是冬季滋補的佳品，不僅營養可口，又暖身。