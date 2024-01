美國情歌天王Michael Bolton自爆患腦癌已動手術

曾於90年代憑翻唱經典情歌《How Am I Supposed to Live Without You》走紅的美國知名男歌手Michael Bolton,昨日於社交網站留言宣布聖誕前發現患上腦癌並已隨即接受手術。

現年70歲的Michael表示:「首先我祝福大家新年快樂和身體健康!我還想分享的是,2023年最終給我帶來了一些非常意想不到的挑戰。就在假期之前,我發現我患有腦瘤,需要立即手術。」不過他亦向歌迷報喜表示手術好成功,目前於家中在家人支持及愛護之下休養中,並多謝傑出的醫療團隊。由於需要時間及力氣來康復因此暫時停止巡唱工作,亦會盡量更新自己的情況。原本他將於今年進行巡迴演出,其中首站將於下月1日在美國佛羅里達州展開。而去年Michael相當忙碌,除了參與《蒙面歌手》(The Masked Singer)演出之外,去年6月亦推出新專輯《Spark Of Light》,而上月亦為迪士尼樂園的聖誕日巡遊演出錄影大唱聖誕歌。

2017年,Michael Bolton亦獲美國霍士電視台邀請亮相謝霆鋒的烹飪節目《鋒味》英語版,節目中他對霆鋒的廚藝大為讚賞,吃過霆鋒的手勢後大讚︰「現在我是你的粉絲了!」而2人亦有於節目上合唱。