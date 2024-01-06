朱智賢山上大解放　Bra Top騷纖腰玉背

新年爬山向來有步步高陞的寓意，從山腳爬到山頂就像是在新一年中不斷進步，最終達成目標，所以有不少圈中藝人都會趁着新一年去爬山，圖一個好意頭。一向熱愛行山的藝人朱智賢（朱朱）亦不例外，雖然她已經有兩年冇爬山，但在2021年初她也有頻頻去行山，近日她說希望在新的一年重拾這項久違兩年多的行山習慣。

前日朱朱就在社交平台上分享她獨自一人的行山路程，由良景邨起步，沿軍車路上山，至良田坳（屯門大峽谷）後原路折返，全程約7.2公里，途中朱朱偶遇到有人帶巨型寵物龜上山。不過最吸睛的當然是莫過於朱朱本人的美貌和身材，雖然她今年已經37歲，但身材依然保持着完美的曲線，修長的手腳和纖腰，令身穿運動服的朱朱散發出健康氣息，活力十足，朱朱留言說：「希望2024可以重拾久違了2年多的行山習慣，每人都有自己一套放鬆嘅方法，對我來說，行山同拉筋就是我的meditation，每次行山都會感覺好peaceful，好喜歡行山時聽著自己快速的呼吸聲，喜歡靜靜的一個 欣賞藍天白雲，喜歡行山時遠離網絡世界，喜歡與外界隔絕 專注於自己喜歡的事，喜歡行山 因為可以專注於眼前每一步，不需顧慮太多 只需走好每一步，山上沿途風景都是美麗的，空氣特別清新 開心可以很簡單。」引來不少網民大讚朱朱Fit爆！