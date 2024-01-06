陳健安首個個唱雲集8大樂手　笑言有腳傷更專心唱歌

歌手陳健安（On仔）憑《仍然是那個少年》奪《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「專業推介 叱咤十大」第7位，他再開心宣佈3月2日及3日將在麥花臣場館舉行演唱會，是他入行以來首個個人實體演唱會。早前On仔推出概念大碟《Life afteR Life》，其演唱會名為《Live afteR Life》，關係互相緊扣，他表示：「呢幾年經歷好多，身邊好多朋友經歷低谷，積落好多情緒無梳理到，我聽得最多嘅係，原來我嘅歌幫助到人釋放情緒，如低潮時聽《繼續繼續》會有能力繼續向前行，聽《好好掛住》去釋放好掛住嘅人和寵物，有啲人離開咗我哋好耐，其實仲好掛住。」人生經歷痛苦，重要是痛苦背後的意義，成為演唱會的主題。由組合C AllStar開始，On仔就好想推出概念碟，像《厭惡物圖鑑》便是講緊另一半原來不喜歡你：「我真係經歷過，例如講笑話，你以為好好笑，另一半唔覺得好笑，仲鄙視你，你做嘅浪漫事，對方都唔領情一樣，原來當經歷唔同的事，價值觀和對人嘅行為會改變。」

早前經歷爸爸及兄長的離世，令他對媽媽的價值觀改變：「我嘅角色由兒子，好似變成男朋友，開始要照顧媽咪，因為經歷而改變行為，媽媽經歷白頭人送黑頭人，大時大節就好唔開心，我想透過《好好掛住》去開解媽媽，會陪佢一齊掛住、一齊喊，啲人成日話要忘記放低，係癈話，記住畀忘記來得實際。」

踢波受傷仍未痊癒，問到會否影響演唱會，他笑言腳傷是天意，令他更專心唱歌，並透露演唱會有很大預算在樂手上，今次有8個樂手，演唱會將會相當震撼。他稱現時腳傷不影響日常生活，但只能做上身運動：「應該可以喺台上un住唱。」至於動手術與否，一切等演唱會後再作決定。