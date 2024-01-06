林心如自爆畀木村拓哉「勾引」：佢特登㗎！

台灣藝人林心如近年事業再創巔峰，幕前幕後都做得風生水起嘅佢，近年更同老公一齊轉戰內地發展，分別出演綜藝真人騷及電視節目。而近期出演內地節目《我們美好的生活》嘅，喺節目中都擦出唔少有趣火花，其中林心如同蔡少芬等人傾到「洗牛仔褲」話題時，林心如透露道日本人氣男神木村拓哉都唔使牛仔褲，令蔡少芬等人誤以為林心如認識男神，嚇到眼都突埋出嚟，點知林心如又再解釋道，原來佢都係睇報道先知，令大家空歡喜一場。

同時，林心如更加碼分享2014年去夏威夷玩時，曾連續2日遇到木村拓哉外，林心如更成個小粉絲咁分享咗自己腦補嘅小劇場，直言對方係刻意喺佢面前行過：「他明明可以（繞另一邊）走的，但他從我的面前走過去！」反應雖然可愛，不過現場嘉賓都直言：「你想多了！」、「他只是不小心路過。」、「控制一下你自己好不好？」

另外，節目中林心如亦同一眾嘉賓齊齊去享受當地農村生活，而喺買水果時，老闆娘見有藝人上門幫襯，更係即刻大讚林心如好靚女，並稱2人明明年紀差唔多，外表卻差天共地，未料林心如得悉老闆娘已經50幾歲後，即刻反應道：「我沒有50多歲！大姐我40多歲而已！」更扮喊抺眼淚。